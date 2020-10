Οι πρεμιέρες του Οκτωβρίου στα θέατρα με πληρότητα 30% λόγω κορωνοϊού

Χωρίς πλαφόν θέσεων, με πληρότητα 30%, υποχρεωτική χρήση μάσκας και έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ετοιμάζονται να σηκώσουν αυλαία αυτή την εβδομάδα οι θεατρικές σκηνές στην Αθήνα.

Μετά από οκτώ μήνες, πολλές αντιδράσεις και πρόβες με μάσκες, τα κλειστά θέατρα θα ανοίξουν με τα επιδημιολογικά δεδομένα να καθορίζουν την πληρότητα και τα πρωτόκολλα λειτουργίας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων που αντιστοιχούν στο επίπεδο 3 (δηλαδή σε αυτό της αυξημένης επιτήρησης) στον νέο χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή (9/10) από τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας και στον οποίο εντάσσεται η περιφέρεια Αττικής, ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και θα ισχύει για δυο εβδομάδες. Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας εκπονούν σχέδιο στήριξης των θεάτρων με την επιδότηση κενών θέσεων.

Πρεμιέρες Οκτωβρίου

Αρκετές είναι οι σκηνές που θα κάνουν πρεμιέρα με παραστάσεις που ήταν προγραμματισμένες για την περασμένη άνοιξη, και έμειναν μετέωρες, «χτυπημένες» από την πανδημία. Σε αυτές συγκαταλέγεται και το Εθνικό Θέατρο που θα ξεκινήσει τις παραστάσεις του από τη Σκηνή Παξινού στις 16 Οκτωβρίου με τη μαύρη κωμωδία «Παίζοντας το θύμα» των πολυβραβευμένων Ρώσων συγγραφέων Όλεγκ και Βλαντιμίρ Πρεσνιακόφ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η οποία ήταν να κάνει πρεμιέρα τον περασμένο Μάρτιο. Ακολουθούν στην Κεντρική Σκηνή «Η κυρία του Μαξίμ» του Ζωρζ Φεντώ σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου (23/10), στη Σκηνή Κοτοπούλη το «Φεγγάρι από χαρτί» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου (22/10) και στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» το «Σ’ εσάς που με ακούτε» της Λούλας Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Αβρανά (23/10).

Στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Οκτώβριο η παράσταση του Ανέστη Αζά στην πρώτη του συνεργασία με τη Λένα Κιτσοπούλου, «Ερωτικές Καρτ Ποστάλ από την Ελλάδα», που ήταν προγραμματισμένη για τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για ένα «αντι- αφιέρωμα» στο ελληνικό καλοκαίρι, την προσδοκία του έρωτα και την αγορά των αναμνήσεων, εμπλουτισμένο με «εικόνες πανδημίας».

Το θέατρο Πορεία που έκανε ήδη την πρώτη διαδικτυακή του πρεμιέρα σε πραγματικό χρόνο (Real Τime Live streaming) στις 11/10 με τον «Γιούγκερμαν» του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου, ξεκινάει τις δια ζώσης παραστάσεις του την Τρίτη 13/10 με την βασισμένη στο σαιξπηρικό αριστούργημα, παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo & Juliet», και πρωταγωνιστές τον ίδιο και την Έλλη Τρίγγου. Από την Τετάρτη 14/10 επιστρέφει στο θέατρο να υποδεχτεί το κοινό του και ο «Γιούγκερμαν» για πέντε παραστάσεις (sold out) και ένα live streaming.

Από το θεατρικό χάρτη της νέας σεζόν δεν λείπουν νέα ανεβάσματα αλλά και επαναλήψεις παραστάσεων που αγαπήθηκαν από το κοινό. Μία από τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες είναι το «Τρίτο Στεφάνι», το μυθιστόρημα-σταθμός του Κώστα Ταχτσή, που θα ζωντανέψει από 16/10 στο θέατρο Παλλάς, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, και τις Μαρία Καβογιάννη και Μαρία Κίτσου στους εμβληματικούς ρόλους της Εκάβης και της Νίνας. Η μεγάλη παραγωγή των Θεατρικών Σκηνών θα παρουσιαστεί σε ολοκαίνουρια διασκευή που αναδεικνύει τις αφηγηματικές αρετές και την ποίηση του μυθιστορήματος, σεβόμενη την πρόθεση του συγγραφέα για μια ιστορία που, όπως και η ζωή, ανοίγει και κλείνει σαν κύκλος.

Την ίδια μέρα, κάνει πρεμιέρα στο Μικρό Παλλάς η Χάρις Αλεξίου, η οποία με αφορμή το θεατρικό αφήγημα «Μεταμφίεση» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, ανεβαίνει στη σκηνή και απευθύνεται στο κοινό μέσα από τη θεατρική πράξη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταύρος Ράγιας.

Η Ρένη Πιττακή βάζει τη σφραγίδα της σε έναν αριστοτεχνικό μονόλογο, το πιο πρόσφατο θεατρικό έργο του Κρίστοφερ Χάμπτον, «Μια Γερμανίδα Γραμματέας», εμπνευσμένο από τη ζωή, και τις εξομολογήσεις, της Μπρουνχίλντε Πόμσελ , μιας από τις γραμματείς του Γκέμπελς. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου, στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης (από 14/10).

Από τις 15/10 ανεβαίνει στο Νέο Ακάδημο, σε σκηνοθεσία Ρέινας Εσκενάζυ, το βραβευμένο με Tony αριστούργημα «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο» του κυρίαρχου της κωμωδίας Νηλ Σάιμον, με τους Άρη Λεμπεσόπουλο, Βασιλική Τρουφάκου και Αργύρη Αγγέλου. Ενώ από τις 17/10 το θέατρο Νέος Ακάδημος φιλοξενεί και το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Ποντικοπαγίδα», σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία της Κίρκης Καραλή. Στη διανομή συναντάμε μεταξύ άλλων τους Ερρίκο Λίτση, Ράνια Οικονομίδου, Μαρία Κωνσταντάκη και Αποστόλη Τότσικα.

Με το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ «Ω, τι ευτυχισμένες μέρες» θα εγκαινιάσει τη θεατρική σεζόν το Θέατρο Τόπος Αλλού (16/10) σε καινούρια μετάφραση και σκηνοθεσία του Νίκου Καμτσή και πρωταγωνιστές τους Νικολέτα Βλαβιανού και Νίκο Καραστέργιο.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ετοιμάζεται να υποδεχτεί από τις 22/10 την Όλια Λαζαρίδου και την παράσταση «Έξι φορές» σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Η παράσταση είναι μια αναφορά στη μαγεία και στην τέχνη του θεάτρου. Έχει αρχική πηγή έμπνευσης τα θρυλικά «Έξι μονόπρακτα» που είχε ανεβάσει η Έλλη Λαμπέτη το 1978 (στα οποία η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ό. Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο).

Το Θέατρο της οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, περνάει από φέτος σε νέα εποχή αφού o πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου αναλαμβάνει για τα επόμενα 10 χρόνια το ιστορικό θέατρο της Κυψέλης. Η σεζόν ξεκινάει στις 23/10 με το έργο «Τέφρα και Σκιά» του Χάρολντ Πίντερ σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Ήμελλο και τη Μαρία Σκουλά.

Στο θέατρο Ριάλτο, από τις 23/10 ο Αντώνης Καφετζόπουλος συναντά τον Στάθη Σταμουλακάτο και τον γιο του Γιώργο Καφετζόπουλο που παίζει και κάνει το ντεμπούτο του ως θεατρικός συγγραφέας υπογράφοντας μία απρόσμενη κωμωδία καθημερινής βίας με τίτλο «ΤΑΟ». Η σκηνοθεσία είναι της Δανάης Σπηλιώτη.

Στις 30/10, κάνει πρεμιέρα στην κεντρική σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου η «Συνοικία το όνειρο» σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Σωτήρη Χατζάκη. Το κείμενο της παράστασης βασίζεται στο σενάριο που υπέγραψαν για την ομώνυμη ταινία του 1961, σε σκηνοθεσία Αλέκου Αλεξανδράκη, ο Τάσος Λειβαδίτης και ο Κώστας Κοτζιάς. Ενώ σημαντικό ρόλο, κατέχουν η μουσική και τα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για την ταινία, τα οποία θα ερμηνευθούν ζωντανά στην παράσταση από τον Ζαχαρία Καρούνη με τη συνοδεία ορχήστρας.

Η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στο θέατρο ανεβάζοντας στο «Αποθήκη» της οδού Σαρρή το υποψήφιο για βραβείο Tony θεατρικό έργο «Good People» του βραβευμένου με Πούλιτζερ Αμερικάνου συγγραφέα David Lindsay-Abaire, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα (από 30/10).

Στις πρεμιέρες του Οκτωβρίου συμπεριλαμβάνονται επίσης παραστάσεις που επαναλαμβάνονται λόγω μεγάλης επιτυχίας, καθώς και άλλες που ξεκίνησαν την περασμένη σεζόν και δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους λόγω του lockdown. Ανάμεσά τους συναντάμε: Το «Master Class» σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου που επιστρέφει στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» με την Μαρία Ναυπλιώτου να ερμηνεύει τον ρόλο της Μαρίας Κάλλας (από 14/10), τη «Νόρα»- τη μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου Άττις, που επαναλαμβάνεται για τρίτη χρονιά σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου με τη Σοφία Χιλλ (από 16/10), τον «Ρινόκερο» του Ευγένιου Ιονέσκο που σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας, με πρωταγωνιστή τον ‘Αρη Σερβετάλη στο θέατρο Κιβωτός (από 16/10), την «Κατερίνα» του Γιώργου Νανούρη με τη Λένα Παπαληγούρα που επιστρέφει στο θέατρο Βεάκη για λίγες μόνο παραστάσεις (από 18/10) και την «Μαρίκα»-μια παράσταση εμπνευσμένη από τη μυθιστορηματική ζωή και το έργο της Μαρίκας Κοτοπούλη σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια με την Νένα Μεντή στο Θέατρο Χώρα (από 16/10).

Επίσης θα παιχτούν ξανά η «Βασίλισσα της ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα που μετά τα καθημερινά sold out στο θέατρο Επί Κολωνώ, επανέρχεται δυναμικά αυτή τη φορά στο Σύγχρονο Θέατρο σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη (από 23/10), «Το Επάγγελμα Της Μητρός Μου» του Μποστ σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου στο Θέατρο Στοά (από16/10), το «Δείπνο Ηλιθίων, που έρχεται για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Κάππα σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου (από 15/10), «Το δάνειο» του Τζόρντι Γκαλθεράν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά στο Από Μηχανής (από 21/10), το μεταφυσικό ψυχολογικό θρίλερ «Η Γυναίκα με τα Μαύρα» της Σούζαν Χιλ σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη στο θέατρο Πειραιώς 131 με τον Τάσο Χαλκιά στη θέση του Νίκου Κουρή (από 21/10), τη μοντέρνα κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη «Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του!» στο θέατρο Ηβη (από 15/10) και το βραβευμένο θεατρικό έργο «Αξύριστα Πηγούνια» του Γιάννη Τσίρου σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη στο Μικρό Χορν (από 24/10). Ενώ ο «Οιδίπους» του Δημήτρη Καραντζά επιστρέφει για δύο τελευταίες παραστάσεις στις 20 και 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Ακροπόλ.