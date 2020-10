Πανταζάρας: Δεν είμαστε ξανά μαζί με την Έλλη Τρίγγου

H Έλλη Τρίγγου και ο Αργύρης Πανταζάρας υπήρξαν για αρκετά χρόνια ζευγάρι και μετά τον χωρισμό τους έχουν καταφέρει να διατηρούν μια πολύ ουσιαστική σχέση, που τους επιτρέπει να παραμένουν φίλοι και ενίοτε να συνεργάζονται, όπως συμβαίνει φέτος τόσο στη θεατρική παράσταση «Τhis is not Romeo and Juliet» όσο και στις «Άγριες μέλισσες».

Αυτές οι συνεργασίες, άλλωστε, έδωσαν και την αφορμή να ξεσπάσει μια φημολογία ότι είναι ξανά μαζί και, μάλιστα, ότι ο Αργύρης έκανε πρόταση γάμου στην Ελλη σε ένα διάλειμμα των γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1. Ο Αργ. Πανταζάρας, ο οποίος έχει διανύσει μια αξιοσημείωτη θεατρική πορεία, με το τηλεοπτικό κοινό να τον αποθεώνει μετά την περσινή εμφάνισή του στη σειρά του Open «Κόκκινο ποτάμι», έκανε την είσοδό του την εβδομάδα που μας πέρασε στις «Άγριες μέλισσες», υποδυόμενος τον Τάκη Δοξαρά, έναν λαϊκό μουσικό που θα γνωριστεί με τη Δρόσω και θα τη φλερτάρει έντονα.

Ο βραβευμένος με τον Χρυσό Σταυρό του Δημήτρη Χορν ηθοποιός, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του, έδωσε τέλος σε αυτές τις φήμες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ισχύει τίποτε από όλα αυτά. Ούτε πρόταση γάμου ούτε επανασύνδεση και, πραγματικά, δεν θα μπω στη διαδικασία να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι τα μόνα δημοσιεύματα που μιλούν για την προσωπική μου ζωή.

Τα τελευταία χρόνια μού έχουν χρεώσει σχέσεις με ηθοποιούς με τις οποίες έχω συνεργαστεί, ακόμα και με θαυμάστριες με τις οποίες έχω βγάλει μια selfie. Δεν θα μπω στη διαδικασία να επιβεβαιώσω ή να αρνηθώ τα εν λόγω δημοσιεύματα, γιατί, πολύ απλά, ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου.

Ειδικότερα στη συγκριμένη χρονική περίοδο, με όλα αυτά που περνάμε, νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα με το οποίο θα μπορούσα να ασχοληθώ. Αυτό, όμως, που έχω να πω είναι πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μη μιλάμε για άλλους χωρίς στοιχεία, γιατί μπορεί να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε ανθρώπους που δεν εμπλέκονται άμεσα».

Οι δύο ηθοποιοί μέχρι τώρα δεν είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν στα γυρίσματα, αφού δεν έχουν προκύψει έως τώρα κοινές σκηνές. Βέβαια, σε λίγες ημέρες ετοιμάζονται να κάνουν πρεμιέρα με την παράσταση «Τhis is not Romeo and Juliet», η οποία βασίζεται στο αρΙστούργημα του Σαίξπηρ και θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο θέατρο «Πορεία at Victoria».