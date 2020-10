Η κιθάρα του Ίαν Κέρτις των Joy Division πωλήθηκε σε δημοπρασία

Η εμβληματική ηλεκτρική κιθάρα Vox Phantom VI Special του αείμνηστου Ίαν Κέρτις των Joy Division πωλήθηκε έναντι 162.562 αγγλικών λιρών (περίπου 211.513 δολ.) σε δημοπρασία που διοργάνωσε ο οίκος Bonhams Entertainment Memorabilia.

Η κιθάρα με την οποία ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός εμφανίζεται στο βίντεο του «Love Will Tear Us Apart», χρησιμοποιήθηκε επίσης από τον Κέρτις στην ηχογράφηση του «Heart and Soul» και συμπεριλήφθηκε στον μουσικό εξοπλισμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του συγκροτήματος το 1980.

Την είχε αγοράσει το 1979 ο μάνατζερ του συγκροτήματος Ρομπ Γκρέτον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Vox Phantom δόθηκε στον Μπέρναντ Σάμνερ ιδρυτικό μέλος των Joy Division και τραγουδιστή των New Order, μετά τον θάνατο του Κέρτις το 1980 και στη συνέχεια αποκτήθηκε από τον κιθαρίστα των Smiths, Τζόνι Μαρ προτού το επιστρέψει στο Σάμνερ 15 χρόνια αργότερα.

Στη συνέχεια, ο Σάμνερ την έδωσε στην κόρη του Ίαν Κέρτις, Νάταλι, η οποία αποφάσισε να την πουλήσει στη δημοπρασία.

«Η κιθάρα ήρθε σε μια στιγμή στη ζωή μου όταν ήθελα να μάθω περισσότερα για τον πατέρα μου. Δεν είμαι μουσικός, αλλά είναι συναρπαστικό να βλέπω την κιθάρα του πατέρα μου, εννοώ, είναι τόσο προσωπικό αντικείμενο» ανέφερε η Νάταλι Κέρτις σε δήλωση.

«Επειδή είμαι οπτικός τύπος, η Phantom είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς ο σχεδιασμός είναι μάλλον ασυνήθιστος. Μεγάλωσα και συνεργάστηκα με μουσικούς και παρόλο που έχω δει πολλές κιθάρες, δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Από όλα όσα μου έχουν πει για τον πατέρα μου, είχε πολύ εμμονή με το πώς φαίνονταν τα πράγματα, και έτσι για μένα η Phantom είναι σημαντική» ανέφερε.