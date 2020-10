Η συνέχιση του εδάφους εντός της θαλάσσης, τουτέστιν αυτό που κοινώς ονομάζεται «βυθός», είναι το υφαλοπλαίσιο, το οποίο διαιρείται σε τρία τμήματα. Το πρώτο, είναι η υφαλοκρηπίδα (continental shelf ) , και ξεκινάει από την ακτή και συνεχίζεται κάτω από την θάλασσα, έως ότου φτάνει ένα σημείο όπου αποκτάει μια απότομη κλίση. Επί της αρχής, η γεωλογική υφαλοκρηπίδα τελειώνει σε 45 περίπου μίλια μετά την ακτή και έχει βάθος περίπου 150 με 200 μέτρα. Σε αυτήν την απότομη κλίση όπου τελειώνει η υφαλοκρηπίδα (υπό την γεωλογική έννοα) ξεκινάει το υφαλοπρανές (continental slope), το οποίο συνεχίζεται για 10 μίλια επιπλέον, αλλά έχει σημαντικό βάθος, γενικά 3.000 με 4.000 μέτρα. Το τρίτο μέρος του υφαλοπλαισίου ξεκινάει και συνεχίζει μετά το υφαλοπρανές και είναι το ηπειρωτικό ανύψωμα (continental rise). Μέχρι σε αυτό το σημείο, οι περιοχές αυτές είναι πλούσιες σε ορυκτούς πόρους (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σε μεταλλεύματα). Μετά από αυτό υπάρχει η ωκεάνια άβυσσος. Καθώς το ζήτημα είναι κάπως περίπλοκο, παρατίθεται σχηματική απεικόνιση, βλ. Εικόνα 1. Όπως θα διαπιστωθεί από τον νομικό ορισμό που θα ακολουθήσει, η Υφαλοκρηπίδα στο Διεθνές Δίκαιο διαφέρει σημαντικά από τους γεωλογικούς διαχωρισμούς. H Υφαλοκρηπίδα, νομικά, αποτελεί μία ζώνη κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός παράκτιου κράτους. Αυτή η ζώνη περιλαμβάνει τον βυθό (την συνέχιση του εδάφους στην θάλασσα) αλλά και το τμήμα που βρίσκεται κάτω από τον βυθό της θάλασσας, δηλαδή το υπέδαφος. Το τι είναι Υφαλοκρηπίδα και τι δικαιώματα απορρέουν από αυτήν, ορίζεται από το σημαντικότερο νομικό κείμενο για το Δίκαιο της Θάλασσας, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (ή στην αγγλική, United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982 ).

Εικόνα 2, Το δόγμα της ”Γαλάζιας Πατρίδας″ της Τουρκίας, Πηγή: ″Research Institute for European and American Studies″,https://rieas.gr/researchareas/editorial/4456-turkey-s-maritime-strategy-ambitions-the-blue-homeland-doctrine-mavi-vatan

