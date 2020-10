Δήμητρα Λιάνη: Έφαγα όση λάσπη μπορούσα να αντέξω

Στην κάμερα της εκπομπή του «Πρωινού» και τη Φαίη Σκορδά παραχώρησε συνέντευξη η Δήμητρα Λιάνη το πρωί της Παρασκευής.

Οι «επιθέσεις» που δέχτηκε από τα ΜΜΕ, ο πραγματικός της εαυτός αλλά και οι προτάσεις που έχει δεχθεί για να εμφανιστεί σε διάφορα shows.

«Είμαι ο εαυτός μου. Δεν είμαι δήθεν. Μετά από τόσα χρόνια έχουν καταρρεύσει τα πάντα, επομένως, είμαι ο εαυτός μου. Αυτή είμαι» ανέφερε αρχικά η Δήμητρα Λιάνη και πρόσθεσε: «Έχω κάνει λάθη. Και ποιος δεν έχει κάνει; Ο πόνος είναι δάσκαλος, μαθαίνεις από τον πόνο. Έχω πονέσει πάρα πολύ. Έχω κακοποιηθεί από τα ΜΜΕ ως γυναίκα. Έφτιαξαν μια εικόνα που δεν είναι η Δήμητρα. Μια εικόνα εντελώς διαστρεβλωμένη, άσχημη, με όλα τα κακά του κόσμου. Δεν είμαι η κακιά μάγισσα που εκμεταλλεύτηκε τα πάντα. Εκμεταλλεύτηκε τον Παπανδρέου, εκμεταλλεύτηκε το όνομά της. Παρουσίασαν την εικόνα μια γυναίκας που γδυνόταν, εύκολης.Ήμουν μια βαθιά σκεπτόμενη γυναίκα. μια γυναίκα που πιστεύει, μια γυναίκα που αγάπησε τον άντρα της σε μεγάλο βαθμό. Είναι από τις αγάπες που σου συμβαίνουν μια φορά στη ζωή σου, δεν μπορεί να σου ξανασυμβεί».

Αναφερόμενη στις επιθέσεις που έχει δεχθεί από τα ΜΜΕ, η κ. Λιάνη ανέφερε: «Έφαγα όση λάσπη μπορούσα να αντέξω. Το πολέμησα με τη βοήθεια του Θεού και είμαι εδώ σήμερα, υγιής, καλά. Υπήρχε περιοδικό μιας εποχής που ήταν η Μαργαρίτα να κρατάει το κεφάλι μου ως Σαλώμη. Είχαν αποκρουστικά θέματα, δεν μιλάω απλώς για μια γύμνια. Που και αυτή ήταν μια φυσιολογική εποχή των 20 μου, που δεν είχα καμία σχέση ούτε με πολιτική, ούτε με πολιτικούς».

Για τις προτάσεις που έχει δεχθεί ανά καιρούς ώστε να συμμετάσχει σε shows, είπε: «Έγινε πρόταση από το Just 2of Us αλλά ήμουν κάθετη. Ήταν τηλεφωνική προσέγγιση αλλά αρνήθηκα. Έχω μια ιστορία που δεν διακυβεύεται. Είμαι άλλο πράγμα εγώ. Για όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα γιατί είμαι ένα μέρος της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Δεν υπάρχει τίμημα γι’ αυτό. Μου είχε γίνει πρόταση και για το Dancing With The Stars παλιά. Είμαι άλλη κατηγορία».

Η κ. Λιάνη αναφέρθηκε και στον χαρακτήρα της: «Είμαι ανθρωποκεντρική και ελληνοκεντρική. Αγαπώ τους ανθρώπους, δεν είμαι ανταγωνιστική με τις γυναίκες. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που εγκεφαλικά έχουν πράγματα να δώσουν, γι’ αυτό και παντρεύτηκα τον συγκεκριμένο άνθρωπο».