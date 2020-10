Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ανοίγει την αυλαία της νέας θεατρικής περιόδου 2020-2021

προτείνοντας ένα ρεπερτόριο που ετοίμασε με προσοχή, σεβόμενο τις ανάγκες του

θεατρικού του κοινού και τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα προστασίας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Πέτρος Βάης με αφορμή την έναρξη

της νέας θεατρικής περιόδου δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Το θέατρο είναι παιδεία, η τέχνη είναι καλλιέργεια, είναι διάλειμμα στην

καθημερινότητα, είναι χαμόγελο. Αν δεν έχουμε την τέχνη αυτή τη δύσκολη

περίοδο των περιορισμών, τι θα μας στηρίξει; Περιμέναμε με αγωνία και

ετοιμότητα, ύστερα από ένα πολύ πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι από τις δομές του

Δήμου μας, να ανακοινωθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των κλειστών θεάτρων.

Και τώρα, σε λίγες μέρες, έχουμε ήδη τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

του ΔΗΠΕΘΕ για το άνοιγμα του θεάτρου, για την παραγωγή της κεντρικής μας

θεατρικής παράστασης, για ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης θεατρικής χρονιάς, για

στήριξη και πάλι των καλλιτεχνών της πόλης μας.

Το Δημοτικό Θέατρο, ο ΑΠΟΛΛΩΝ, ανοίγει από την Παρασκευή 30 Οκτώβρη με τη

συνεργασία και τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών της πόλης, της Α΄ΕΛΜΕ, με την

ιδιαίτερη παράσταση ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ και συνεχίζει με παραστάσεις από τον

προγραμματισμό του ΔΗΠΕΘΕ και φιλοξενία παραστάσεων τοπικών καλλιτεχνών

και μετακλήσεων.

Η κεντρική μας σκηνή θα ετοιμάσει φέτος μια παράσταση πιο ευχάριστη αλλά που

δεν θα λείπει και ο δημιουργικός προβληματισμός. Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ

του Κάρλο Γκολντόνι, που ενέκρινε το ΔΣ θεωρήσαμε ότι και το αναγκαίο χαμόγελο

θα προσφέρει και τα σύγχρονα μηνύματα θα μεταδώσει. Πάντα στη σκέψη μας και

κατεύθυνσή μας, που επιβεβαιώνεται κάθε φορά και στα ΔΣ και θα υλοποιηθεί,

είναι να δοθεί ευκαιρία απασχόλησης σε τοπικούς καλλιτέχνες από έναν κλάδο που

δέχεται εκμετάλλευση και σήμερα πλήττεται ιδιαίτερα από την υποαπασχόληση.

Στον ετήσιο θεατρικό προγραμματισμό μας, η στήριξή μας, που συνδέεται άρρηκτα

με τη νέα δημιουργία και την πολιτιστική προσφορά στους συμπολίτες μας, θα

διευρυνθεί με θεατρικές προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί και θα

παρουσιαστούν αργότερα στο ΔΣ για αποφάσεις.

Όλος ο προγραμματισμός μας είναι έτοιμος και ύστερα από οργανωμένη και

ομαδική δουλειά των υπαλλήλων μας και συσκέψεις για να καθοριστεί το πλάνο

λειτουργίας του θεάτρου με αυστηρή εφαρμογή των μέτρων υγείας, είμαστε

σήμερα σε θέση να παρουσιάσουμε, μαζί με ένα πρόγραμμα παραστάσεων, και τις

οδηγίες κάτω από τις οποίες υπάλληλοι και θεατές θα εξασφαλίσουμε ασφαλή

διεξαγωγή των παραστάσεων»

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παραστάσεων έως και 6 Δεκεμβρίου διαμορφώνεται

ως εξής:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 20:00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 21:00

ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΙ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΙ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ 20.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 PATRAS ON DANCE FESTIVAL 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 PATRAS ON DANCE FESTIVAL 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 PATRAS ON DANCE FESTIVAL 20.00

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ 19.00 & 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ 19.00 & 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ 19.00 & 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ 19.00 & 21.00

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ 18.30 &21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ 18.30 &21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟ 18.30 & 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ 18.30 &21.00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 19.00 & 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 19.00 & 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 19.00 & 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 19.00 & 21.00

