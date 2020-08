Βίντεο: Η Αντέλ αποθέωσε την Μπιγιόνσε…

Η Αντέλ, η οποία το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από την φωτογραφία που την δείχνει να στέκεται μπροστά στην τηλεόραση του σπιτιού της την ώρα που έχει παγώσει την εικόνα στο βίντεο κλιπ με τίτλο Already, αποφάσισε να δείξει τον σεβασμό που τρέφει για την Μπιγιόνσε, φορώντας μια παρόμοια μπλούζα.

Η Αντέλ είναι από τις μεγαλύτερες θαυμάστριες της Μπιγιόνσε και δεν χάνει ευκαιρία να της το δείχνει. Έτσι, όταν η αμερικανίδα τραγουδίστρια κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες το νέο της βίνετο – άλμπουμ, Black is King, η Αντέλ ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, μία φωτογραφία την ώρα που παρακολουθεί την ταινία στην πλατφόρμα της Disney+.

Η ταινία είναι ένα οπτικό άλμπουμ που επικεντρώνεται στη μουσική του The Lion King: The Gift, το οποίο είναι το πρωτότυπο soundtrack για το remake της ταινίας της Disney The Lion King και φέρει την υπόγραφή της Μπιγιόνσε, τόσο στο σενάριο όσο και στην σκηνοθεσία, ενώ έκανε και την επιμέλεια παραγωγής.

Όπως δήλωσε η Μπιγιόνσε, μέσα από την καινούργια της δουλειά ήθελε «να παρουσιάσει στοιχεία της ιστορίας των αφροαμερικανών και της αφρικανικής παράδοσης με μία πιο μοντέρνα προσέγγιση και να στείλει ένα μήνυμα σε παγκόσμιο επίπεδο».

Να σημειωθεί πως το 2017 η Αντέλ είχε σπάσει στα δύο το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς με τίτλο 25, προκειμένου να το μοιραστεί με την Μπιγιόνσε που είχε κυκλοφορήσει το Lemonade.

Ανεβαίνοντας στην σκηνή να παραλάβει το βραβείο, η Αντέλ είπε, «Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το βραβείο. Είναι μεγάλη τιμή και είμαι πολύ ευγνώμων και ευλογημένη, αλλά η καλλιτέχνης της ζωής μου είναι η Μπιγιόνσε. Και αυτό το άλμπουμ για μένα, το Lemonade, είναι μνημειώδες».

«Ολοι πρέπει να δούμε μία άλλη σου πλευρά που δεν μας αφήνεις πάντα να δούμε και το εκτιμούμε. Όλοι οι καλλιτέχνες που βρίσκονται εδώ σε λατρεύουμε. Είσαι το φως μας. Και ο τρόπος που κάνεις εμένα και τους φίλους μου να νιώθουμε, ο τρόπος που κάνεις τους μαύρους φίλους μου να νιώθουν, μας δίνει δύναμη».