Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

Γράφει η Δρ. Κοστάντζα Πόρο (Mεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου)

Κρατούμενοι στις φυλακές της Βολιβίας διαμαρτύρονται μετά το θάνατο συγκρατούμενού τους από κορονοϊό —–27 Ιουλίου 2020, (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

29 Ιουλίου 2020 Δεσμοφύλακας στην Παραγουάη (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP) (Photo by NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images)

Απρίλιος 2020 – Νέα Υόρκη διαμαρτυρία για το θάνατο από κορονοϊό του φυλακισμένου Leonard Carter, (Photo by Johannes EISELE / AFP) (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)

Η κρίση του Covid-19 μας αναγκάζει να θέσουμε πραγματικά ριζοσπαστικά και συχνά άβολα ερωτήματα σχετικά με τη φυλάκιση. Παραδόξως, σε μια εποχή όπου οι φυλακές είναι περισσότερο κλειστές και αποκομμένες από τον έξω κόσμο από ποτέ, ο πυρήνας της πρακτικής της φυλάκισης διακρίνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Το γεγονός ότι η ένταση μεταξύ των διαφορετικών δικαιωμάτων επηρρέασε τις ζωές τόσων πολλών από εμάς που ζούμε εκτός των φυλακών κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν πρέπει να μας κάνει να υποτιμούμε την έκταση των αδικιών που διαπράττονται κατά των φυλακισμένων. Οι φυλακές είναι μέρη όπου παραβιάζονται συστηματικά θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων, και οι συμπολίτες μας που είναι φυλακισμένοι και οι οικογένειές τους βρίσκονται στο έλεος θεσμών που είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αδιάφοροι και στη χειρότερη εντελώς καταπιεστικοί και απάνθρωποι. Αυτό αναπόφευκτα δε μας αφήνει περιθώρια να μην επανεξετάσουμε ριζικά το θεσμό της φυλάκισης. Μένει να δούμε αν αυτό θα μας οδηγήσει στο δρόμο της αναμόρφωσης ή της κατάργησης των φυλακών. Ωστόσο, η ιδέα ότι η κατάργηση των φυλακών είναι υπερβολικά ουτοπική για να ληφθεί σοβαρά υπόψη δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην πολιτική μας σκέψη και δράση.

Για μια επισκόπηση της κατάστασης σε διαφορετικές χώρες βλ.https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30984-3/fulltext.Για την κατάσταση στην Ελλάδα βλ. https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Greece/Greece-and-COVID-19-in-prisons-isolation-is-not-enough-200939.

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες και τις ταραχές στις φυλακές και την καταστολή τους στη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ βλ. https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/latin-america-prisons-covid-19-riots και https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/10/us-prisons-coronavirus-uprising-riot. Για την κατάσταση στην Ιταλία βλ.https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-prisons/death-toll-rises-from-italys-coronavirus-prison-riots-idUSKBN20X2DG καιhttps://www.internazionale.it/notizie/giuseppe-rizzo/2020/03/11/rivolte-carcere-coronavirus(στα Ιταλικά).

Για τα ανεπαρκή μέτρα που υιοθετηθήκαν στις ΗΠΑ βλ.https://www.newyorker.com/magazine/2020/05/25/will-the-coronavirus-make-us-rethink-mass-incarceration .Για τα αντίστοιχα μέτρα στο Ηνωμένο Βασίλειο βλ.https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/only-55-of-2000-tags-bought-for-uk-covid-19-prisoner-release-used καιhttp://www.prisonreformtrust.org.uk/PressPolicy/News/vw/1/ItemID/855. Για μια επισκόπηση των μέτρων στην Ευρώπη βλ. https://euobserver.com/opinion/148385 .

https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/sorvegliare-rivalutare-punire/ (Στα Ιταλικά).

https://www.themarshallproject.org/2020/05/01/a-state-by-state-look-at-coronavirus-in-prisons. Για μία επισκόπηση του ποσοστού μόλυνσης και των επιπτώσεών του στις φυλακές των ΗΠΑ βλ. .https://www.politico.com/news/magazine/2020/06/25/criminal-justice-prison-conditions-coronavirus-in-prisons-338022 (τέλη Ιούνιου) καιhttps://www.theguardian.com/us-news/2020/may/20/california-prisons-covid-19-outbreak-deaths#maincontent (τέλη Μαίου).

https://www.unlocktheboxcampaign.org/solitary-covid-report

Για την κρίσης της ψυχικής υγείας στις φυλακές των ΗΠΑ πριν από τη κρίση του Covid-19 βλ. https://www.theguardian.com/society/2018/mar/31/mental-health-care-crisis-overwhelming-prison-jail.

Αυτή η συναίνεση είναι «σιωπηλή» και όχι ρητή.

Εκτός από τα δικαιώματα, άλλοι παράγοντες που επηρρεάζουν την επιλογή μεταξύ των διαφόρων τύπων τιμωρίας είναι η αποτελεσμάτικοτητά τους καθώς και η αποτροπή, η αποκατάσταση και η επικοινωνία μομφής.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/09/why-scandinavian-prisons-are-superior/279949/.

Πρόσφατα, μετά τη δολοφονία του George Floyd από την αστυνομία στη Μινεάπολη, η πρόταση να από-χρηματοδοτηθεί η αστυνομία έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον δημόσιο λόγο. Δείτε για παράδειγμαhttps://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/31/the-answer-to-police-violence-is-not-reform-its-defunding-heres-why?fbclid=IwAR3fwnohst25es48_XiQ4KxtnMTgDm06c1i3a5JYhld75DMNFauzYAwnd40

