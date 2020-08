Ένας νέος κόσμος χρειάζεται μια νέα πολιτική κατεύθυνση

MARTINNS VIA GETTY IMAGES Russain and NATO flag

Αυτές οι παραχωρήσεις είναι σημαντικές εντούτοις τα αναμενόμενα κέρδη είναι αρκετά μεγαλύτερα. Φυσικά δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση πως η Δύση έχει την πολυτέλεια να χαλαρώσει εντελώς τον έλεγχο στη Ρωσία καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος η Μόσχα να παρεμβαίνει ανεξέλεγκτα στα εσωτερικά της ή να αποτελεί πηγή παραπληροφόρησης υποσκάπτοντας την κοινωνική και πολιτική συνοχή και ομαλότητα εντός της όπως προσφάτως έχει κατηγορηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα, ΕΕ και ΗΠΑ θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στη Ρωσία πως θα επωφεληθεί και η ίδια από τη δυτική της ειλικρινή στροφή και την ουσιαστικότερη συνεργασία. Επιπροσθέτως, η ένταξη της Ρωσίας περισσότερο στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, θα διασκεδάσει τους φόβους τόσο της ίδιας όσο και των ευρωπαϊκών κρατών τα οποία επιθυμούν την παραμονή στο έδαφός τους αμερικανικών στρατευμάτων σε μεγάλους αριθμούς αφού βασίζονται περισσότερο για την άμυνα/ασφάλειά τους στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Το γεγονός αυτό εξοργίζει την νυν αμερικανική ηγεσία καθώς θεωρεί, όχι εντελώς λανθασμένα, πως οι ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ξοδεύουν όσα θα όφειλαν για την ασφάλειά τους έχοντας επαναπαυτεί στην αμερικανική ομπρέλα προστασίας η οποία όμως κοστίζει ακριβά στην Ουάσινγκτον σε μια εποχή κατά την οποία έχει στρέψει την προσοχή της στην περιφέρεια της ΝΑ Ασίας.

Είναι σαφές πως η προαναφερθείσα δυτική στροφή είναι εντυπωσιακή καθώς εγκαταλείπει μια πολιτική παράδοση δύο και πλέον αιώνων ανάσχεσης της Ρωσίας. Όμως, με τον τρόπο αυτόν οι ΗΠΑ θα κατορθώσουν να μεταφέρουν πόρους και δυνάμεις από την δυτική Ευρώπη στην ΝΑ Ασία έναντι του πραγματικού και ισχυρότερου ανταγωνιστή, της Κίνας,αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτόν την στρατηγική υπερεξάπλωση.

Προκειμένου να υλοποιηθεί μια τόσο φιλόδοξη πολιτική θα χρειαστούν τολμηροί policy makers και στις δύο άκρες του Ατλαντικού. Άξονας της εν λόγω αλλαγής θα είναι η κατανομή της ισχύος στο σύγχρονο διεθνές σύστημα η οποία συσσωρεύεται ολοένα και περισσότερο στην Κίνα και όχι στη Ρωσία. Τελικά, η Δύση και οι ΗΠΑ κυρίως οφείλουν συνολικά να διακρίνουν ποιος είναι ο ισχυρότερός τους ανταγωνιστής, δηλαδή ποιος έχει την πρόθεση αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και τα μέσα να θέσει σε αμφισβήτηση την πρωτοκαθεδρία τους. Το σύγχρονο υπό διαμόρφωση περιβάλλον απαιτεί έξυπνη κι ευέλικτη πολιτική μα κυρίως όραμα για το μέλλον, ενώ οι προτάσεις, όσο τολμηρές κι αν ακούγονται, θα πρέπει να υπάρχουν ώστε να τύχουν σοβαρής κι διεξοδικής επεξεργασίας από τους καθ′ ύλην αρμόδιους.

