Βίντεο: Η Μπίλι Χολιντέι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η Μπίλι Χολιντέι, η κυρία που τραγουδάει τα μπλουζ (σύμφωνα με τον τίτλο της αυτοβιογραφίας της), επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη. Η Paramount αγόρασε έναντι οκταψήφιου τιμήματος, τα δικαιώματα της νέας -μετά από μία δεκαετία- ταινίας του υποψήφιου για Όσκαρ, σκηνοθέτη και παραγωγού, Λι Ντάνιελς με τίτλο «The United States vs. Bille Holiday».

Το deal έκλεισε στην on-line Αγορά των Καννών και όπως μαρτυρά ο τίτλος, κάθε άλλο παρά μία τυπική βιογραφία της θρυλικής τραγουδίστριας της τζαζ θα είναι η ταινία, καθώς φωτίζει την περίοδο κατά την οποία η Δίωξη Ναρκωτικών και το FBI βρίσκονταν στο κατόπι της επί σειρά ετών, παρά το γεγονός ότι η Μπίλι ήταν στην ακμή της καριέρας της και είχε χιλιάδες θαυμαστές.

«Τη στιγμή που ο κόσμος έχει στρέψει το βλέμμα στην καταπίεση των μαύρων, ελπίζω ότι η ταινία The United States vs. Billie Holiday θα συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο, φωτίζοντας τον συστημικό ρατσισμό και την κοινωνική αδικία. Επίσης αισθάνομαι ότι αυτή την περίοδο του μεγάλου απολογισμού, είναι σωστό να τιμήσουμε τη ζωή και την καλλιτεχνική προσφορά ενός αφανούς αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Μπίλι Χολιντέι», δήλωσε ο Λι Ντάνιελς, σκηνοθέτης του «Precious» και δημιουργός του «Empire».

Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο του συγγραφέα και δημοσιογράφου Γιόχαν Χάρι «Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs», ο οποίος είχε γράψει για όσα είχε υποστεί η Μπίλι επειδή αρνήθηκε να μείνει σιωπηλή όσον αφορά τις φυλετικές αδικίες, με άρθρο του στο Politico.

Όλα ξεκίνησαν μια νύχτα του 1939 στη Νέα Υόρκη, όταν η Μπίλι Χολιντέι είπε ένα τραγούδι που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Το «Strange Fruit» ήταν ένας θρήνος για το λιντσάρισμα, που μιλούσε για μαύρα σώματα που κρέμονται από τα δέντρα σαν τα σκούρα φρούτα που ευδοκιμούν στον Νότο. Μια μαύρη γυναίκα, μπροστά σε ένα μικτό κοινό, θρηνούσε για τις ρατσιστικές δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως μετά, η Μπίλι Χολιντέι έλαβε την πρώτη απειλή από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών.

Την Μπίλι θα ενσαρκώσει η βραβευμένη με Grammy, τραγουδίστρια και ηθοποιός, Αντρα Ντέι.