Βίντεο: Φέτος γιορτάζονται τα 75 χρόνια από τη γέννηση του Μπομπ Μάρλεϊ

Ένα νέο μουσικό βίντεο για το κλασικό τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ «No Woman, No Cry» κυκλοφόρησε για τη Διεθνή Ημέρα Ρέγκε.

Το επτάλεπτο βίντεο κλιπ δείχνει μια οικογένεια που αναγκάζεται να ζει χωρισμένη σε διαφορετικές χώρες, με μια μητέρα που αγωνίζεται να μεγαλώσει τα παιδιά της μόνη της στην Τζαμάικα και έναν πατέρα που εργάζεται ακούραστα ως οδηγός ταξί στη Νέα Υόρκη για να φροντίσει την οικογένειά του πίσω στην πατρίδα. Είναι μια συγκινητική αφήγηση του τρόπου με τον οποίο η φτώχεια εξαναγκάζει τις οικογένειες να ζουν χωριστά για να μπορέσουν να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Στις 24 Ιουλίου, το άλμπουμ «Legend» (1984) θα επανακυκλοφορήσει σε περιορισμένη έκδοση, παρουσιάζοντας το πρωτότυπο εξώφυλλο του LP με μία άγνωστη εικόνα του Μάρλεϊ. Το άλμπουμ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του, όπως το «One Love / People Get Ready», «Get Up, Stand Up», «Is This Love», «Jammin», «Could You Be Loved» και «Three Little Birds».

Το 2020 γιορτάζονται τα 75 χρόνια από τη γέννηση του Μπομπ Μάρλεϊ.