Σε αυξημένη επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις – Οι Τούρκοι βγάζουν το Ορούτς Ρέις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Τουρκία αποφάσισε να εκδώσει NAVTEX και να βάλει φωτιά στη Μεσόγειο με το ΓΕΕΘΑ να απαντά με αυξημένη επιφυλακή.

Όπως φαίνονται και στον σχετικό χάρτη, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX. Το σήμα του υδρογραφικού σταθμού Αττάλειας αναφέρει ότι το σεισμογραφικό Oruc Reis θα βγει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, στα όρια με την Κυπριακή και Αιγυπτιακή ΑΟΖ για σεισμολογικές έρευνες, από σήμερα 21 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr διατάχθηκε αυξημένη επιφυλακή και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση επικρατεί ψυχραιμία με την κατάσταση να είναι απόλυτα ελεγχόμενη, αφού επιχειρησιακά υπήρχε αυξημένος αριθμός μονάδων επιφανείας αλλά και υποβρυχίων ανεπτυγμένος σε διάφορα σημεία.

Αυτή τη στιγμή, το Oρούτς Ρέις (Oruc Reis) βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού της Αττάλειας κι εκτιμάται ότι αν κινηθεί προς την «κόκκινη» περιοχή θα βρίσκεται σε περίπου 24 ώρες.

Η τουρκική NAVTEX :

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUΗ REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.