MSc Συγκριτική Δημόσια Πολιτική, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Υπότροφου του Ιδρύματος Ωνάση

Σίγουρα, οι ανωτέρω συνιστώσες δεν μπόρεσαν να επιφέρουν γραμμικά ή άμεσα τους καρπούς τους στην διάρθρωση της αντιπολίτευσης, ενώ επιπλέον συνθήκες επηρέασαν εξίσου αυτές τις διεργασίες (π.χ. η απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, η ενταθείσα επίθεση του Ερντογάν προς την αντιπολίτευση). Σήμερα όμως, έχοντας χάσει εκλογικά για πρώτη φορά 5 πόλεις κορυφαίας σημασίας στις δημοτικές εκλογές, o Ερντογάν επιλέγει να απαντήσει σε αυτή την απόπειρα συσπείρωσης της αντιπολίτευσης. Μετατρέποντας την Αγία Σοφία σε τζαμί, ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να επανασυσπειρώσει γύρω του τα τμήματα της κοινωνίας που άρχισαν να αποσύρουν την ταύτισή τους με το AKP ή γενικά την κυβέρνηση, να δηλώνουν πιο αναποφάσιστα και πολιτικά αποστασιοποιημένα.

Το μείζον ζήτημα στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας ωστόσο παραμένει:Η διαίρεση του εκλογικού σώματος μεταξύ του κυβερνητικού και αντιπολιτευτικού μπλοκ είναι πασιφανής ενώ η διεκδίκηση της εξουσίας παραμένει σαν μια διεκδίκηση κυριαρχίας του ενός μέρους επί του άλλου. Δυστυχώς, ακόμη και μετά το Γκεζί, οι πιο συμφιλιωμένες κοινωνικές ομάδες δηλώνουν πως για τώρα έχουν έναν κοινό εχθρό αλλά πιθανώς όταν αυτό αλλάξει να επιστρέψουν στο πρώιμο «εμφυλιακό» τους μίσος.

Συγχρόνως, αυτό που κατόρθωσε να συσπειρώσει και να συμφιλιώσει -έστω και κατ’ επίφαση- την αντιπολίτευση είναι μία αντίθεση με το AKP όχι μόνο πολιτική αλλά και κοινωνική. Κατά συνέπεια, η αντιπολιτευτική «ειρήνη» οικοδομείται πάνω στα θεμέλια του «πολέμου» με τους φιλο-κυβερνητικούς. Οι προσπάθειες της αντιπολίτευσης να εντάξει στην ρητορεία της το τμήμα που εκφράζει το AKP είναι είτε μειοψηφικές είτε τελούνται μέσω ενός κυριαρχικού πρίσματος της κοσμικής ελίτ ή φαντάζουν υποκριτικές. Ακόμη κι αν κάποιοι θεωρούν ευοίωνα τα μηνύματα των τελευταίων εκλογών για την αλλαγή σελίδας στη γείτονα χώρα, η γράφουσα παραμένει σκεπτική ως προς την επόμενη πολιτική ημέρα και την κοινωνική ειρήνη στην Τουρκία που μέχρι σήμερα μάλλον ως ευχή μοιάζει παρά πιθανότητα.

