Θλίψη στη μουσική σκηνή: Πέθανε ο θρύλος του Southern Rock Τσάρλι Ντάνιελς

Θλίψη στη μουσική βιομηχανία προκαλεί ο θάνατος του Τσάρλι Ντάνιελς, του θρύλου της Southern Rock, Bluegrass και Country. Ήταν μουσικοσυνθέτης. τραγουδιστής ενώ έπαιζε πολλά μουσικά όργανα.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το single του The Devil Went Down to Georgia, ενώ ήταν μέλος του Country Music Hall of Fame. Πέθανε στα 83 του χρόνια έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη έπειτα από εγκεφαλικό. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπό τους Ντον Μάρι Γκραμπς. Στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του Χέιζελ και ο γιος του Τσάρλι Ντάνιελς Τζούνιορ.