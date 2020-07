Η συναρπαστική ιστορία του κοκτέιλ μοχίτο

Το μοχίτο αποτελεί ένα από τα πλέον αγαπημένα κοκτέιλ του καλοκαιριού καθώς αναζωογονεί τις μεγάλες ηλιόλουστες μέρες και τις καυτές νύχτες μας. Πρόκειται για ένα συνδυασμό από ρούμι, μέντα, μοσχολέμονο, ζάχαρη, σόδα και άφθονο πάγο.

Γεννήθηκε στην Κούβα και έγινε μια από τις πολιτιστικές εικόνες της χώρας.

Οι ιστορίες πίσω από την προέλευση του είναι πολλές.

Αυτό που γνωρίζουμε με σιγουριά, ωστόσο, είναι ότι το μοχίτο έγινε γνωστό το μακρινό 1930, στην όμορφη πρωτεύουσα της Αβάνας, προτού μετατραπεί σε παγκόσμια τάση από διασημότητες όπως η Μπριτζίτ Μπαρντό, ο Αυστραλός ηθοποιός Έρολ Φλυν ή ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ.

Κατά την περίοδο της Ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αβάνα έγινε η αγαπημένη περιοχή των Αμερικάνων που ήθελαν να απολαύσουν το ποτό τους. Το μοχίτο ταξίδεψε από τις φάρμες, όπου είχε ξεκινήσει, στις παραλίες, την πρωτεύουσα αλλά και τα ενδότερα της χώρας. Τότε ήταν που προστέθηκε ανθρακούχο νερό και πάγος ενώ άρχισε να σερβίρεται σε ψηλά ποτήρια.

Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ γοητευμένος από την Κούβα όπου πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα ως δημοσιογράφος, ερωτεύτηκε την συναρπαστική του γεύση και το έκανε ένα από τα πιο διάσημα κοκτέιλ του κόσμου.

Λέγεται πως η πρώτη φορά που το δοκίμασε ήταν στο μπαρ La Bodeguita del Medio, ένα από τα πλέον παραδοσιακά της Αβάνας, και τουριστικό προορισμό σήμερα για όποιον την επισκέπτεται, στο οποίο ήταν θαμώνας. Μάλιστα στον τοίχο του μπαρ, μπορεί ακόμα και σήμερα να διαβάσει κανείς την χειρόγραφη φράση του Χέμινγουεϊ, «My mojito in La Bodeguita, My daiquiri in El Floridita» (το μοχίτο μου στο la Bodeguita, το ντάκερί μου στo El Floridita).

Ας δοκιμάσουμε να φτιάξουμε το δικό μας μοχίτο

Προετοιμασία: 5 λεπτά.

Θα χρειαστούμε ξύλινο γουδοχέρι

Υλικά

1/2-1 κ.γ. ζάχαρη

1 λάιμ, κομμένο σε κομμάτια

5-6 φύλλα δυόσμο ή μέντα

2 μέρη ανθρακούχο νερό (90ml)

1 μέρος ρούμι (45ml) λευκό ή μαύρο

τριμμένος πάγος

1 φέτα λάιμ

1 κλωναράκι δυόσμος για το σερβίρισμα

Παρασκευή

Σε ψηλό και φαρδύ ποτήρι, βάζουμε τη ζάχαρη, το 1/2 λάιμ σε κομμάτια και τα φύλλα του δυόσμου.

Με το ξύλινο γουδοχέρι ομογενοποιούμε το περιεχόμενο για 30 με 40 δευτερόλεπτα, ώστε τα αρώματα και ο χυμός να ανακατευθούν.

Προσθέτουμε το ρούμι

Γεμίζουμε με τριμμένο πάγο και προσθέτουμε μέχρι πάνω τη σόδα.

Σερβίρισμα