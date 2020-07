Πέθανε ο θρύλος της ροκ Πίτερ Γκριν, ιδρυτής του συγκροτήματος Fleetwood Mac

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Βρετανός κιθαρίστας και ιδρυτής των Fleetwood Mac, Πίτερ Γκριν.

Όπως αναφέρει η βρετανική Sun, η ανακοίνωση της οικογένειάς του υποστήριξε ότι ο θρύλος της ροκ «έφυγε» ήσυχα στον ύπνο του.

Ο Πίτερ Γκριν γεννήθηκε ως Peter Allen Greenbaum, στις 29 Οκτωβρίου 1946. Ως ιδρυτής των Fleetwood Mac εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Τραγούδια του Green όπως τα Albatross, Black Magic Woman, Oh Well, The Green Manalishi Crown και Man of the World, εμφανίστηκαν στα κορυφαία της εποχής και παίχτηκαν από διάφορους μουσικούς.

Ο Γκριν ήταν σημαντική μορφή της «δεύτερης μεγάλης εποχής» του βρετανικού κινήματος μπλουζ.

Ο B.B. King κάποτε σχολίασε: «Έχει τον πιο γλυκό ήχο που έχω ακούσει, ήταν ο μόνος που μου προκάλεσε κρύο ιδρώτα». Οι Eric Clapton και Jimmy Page εξύμνησαν την κιθάρα που παίζει και είναι αξιοσημείωτη η χρήση του vibrato και η οικονομία του στυλ του.