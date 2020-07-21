Πάτρα: Εκλογές στο Πανεπιστήμιο – Οι υποψήφιοι Πρυτάνεις

Περισσότερα από 700 μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να εκλέξουν τη νέα πρυτανική αρχή που θα οδηγήσει το ίδρυμα στην επόμενη μέρα. Η εκλογική διαδικασία να σημειώσουμε πως θα γίνει ηλεκτρονικά. Οι 5 υποψήφιοι συνδυασμοί είναι:
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
2. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
4. ΥΦΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1. ΖΟΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
4. ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΣΤΗΜΩΝ
Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1. ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3. ΤΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
4. ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΓΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ε. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:
1. ΚΑΚΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
3. ΜΑΡΓΙΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
4. ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ