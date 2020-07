Νέες προκλήσεις από Τουρκία: Στέλνει για έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ το Barbaros

Το Oruc Reis παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Αττάλεια ωστόσο, οι Τούρκοι βγάζουν άλλο πλοίο για έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ θέλοντας να σπάσουν το δίπολο Αθήνας – Λευκωσίας.

Πριν από λίγο η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για το έτερο ερευνητικό σκάφος της, το Barbaros, για έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ! Η ΗNAVTEX αφορά το νότιο τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ, εκεί που είναι οριοθετημένα οικόπεδα τα οποία έχουν μάλιστα αδειοδοτηθεί σε ξένες εταιρίες.

Οι έρευνες σύμφωνα με την NAVTEX θα διαρκέσουν από 28 Ιουλίου εως 18 Σεπτεμβρίου:

TURNHOS N/W : 0999/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-07-2020 16:09)

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N – 034 21.35 E

35 04.98 N – 034 21.61 E

35 19.94 N – 034 48.76 E

34 41.27 N – 034 47.91 E

34 17.81 N – 034 30.25 E

34 06.57 N – 034 15.20 E

34 17.55 N – 034 15.36 E

34 15.83 N – 033 56.44 E

34 41.31 N – 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.