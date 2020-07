Έρρικα Πρεζεράκου: «Θέλω να κάνω οικογένεια και παιδιά»

H Έρρικα Πρεζεράκου, η οποία αποχώρησε από το Just the 2of Us στον ημιτελικό μίλησε στην εφημερίδα Realnews και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή και πιο συγκεκριμένα στη σχέση της με τον οικονομολόγο, Τίτο Καταλαγαριανάκη.

Οι δυο τους τα τελευταία χρόνια ζουν κάτω από την ίδια στέγη και εκτός από σύντροφοι είναι και συνεργάτες μιας και εκείνος έχει αναλάβει τον συντονισμό του Replayce, του ερευνητικού κέντρου που τα τελευταία χρόνια διατηρεί η Έρρικα στο ΟΑΚΑ.

«Θέλω να κάνω οικογένεια και παιδιά. Περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Πιστεύω πολύ σε αυτό. Πάντα ήθελα οικογένεια, αλλά δε μου αρέσει να βιάζω καταστάσεις.» δηλώνει η ίδια ενώ παραδέχεται ότι στο σπίτι είναι πολύ ήσυχη και της αρέσει η ηρεμία της.

Τα πράγματα όμως στη ζωή της δεν ήταν πάντα έτσι. Πριν αρκετά χρόνια, διατηρούσε σχέση με έναν άνθρωπο που τη ζημίωσε, κυρίως οικονομικά.

«Αυτό το περιστατικό το έζησα πριν πολλά χρόνια και δεν μπήκα στη διαδικασία να το επικοινωνήσω. Πριν κάποιους μήνες έφτασε στα αυτιά μου ότι αυτός ο άνθρωπος, που μου είχε φάει πολλά χρήματα, έλεγε ότι επένδυσε χρήματα στην επιχείρησή μου και ότι τα έχασε. Είπα να βγω να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Αισθάνθηκα την ανάγκη να το κάνω» εξομολογείται η ίδια.