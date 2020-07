Επιστημονική έρευνα: Ο κορωνοϊός μεταλλάχτηκε και είναι πλέον πιο μολυσματικός

Στοιχεία για την νέα μορφή του κορωνοϊού, ο οποίος εξαπλώνεται σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρει διεθνής μελέτη, σύμφωνα με την οποία η μεταλλαγμένη εκδοχή του μεταδίδεται πιο γρήγορα χωρίς απαραίτητα οι ασθενείς να αρρωσταίνουν περισσότερο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες πρόκειται για την «κυρίαρχη πλέον μορφή του ιού που μολύνει τους ανθρώπους».

«Αυτός είναι πλέον ο ιός», λέει η Ερίκα Όλμαν Σαφάιρ, επιδημιολόγος στο Ινστιτούτο La Jolla, η οποία εργάστηκε πάνω στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell.

Η μελέτη αποτελεί εξέλιξη μιας παλιότερης επιστημονικής έρευνας σχετικά με τις ιδιότητες του κορωνοϊού.

Οι επιστήμονες διεξήγαγαν πειράματα σε ανθρώπους και ζώα ενώ μελέτησαν και περισσότερες γενετικές ακολουθίες του ιού.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος ιός είναι πιο ‘fit’. Από μια πρώτη ματιά δεν φαίνεται ότι είναι χειρότερος», λέει η Σαφάιρ.

Η μετάλλαξη επηρεάζει την πρωτεΐνη-ακίδα του κορωνοϊού – τη δομή που χρησιμοποιεί ο ιός για να μπει μέσα στα κύτταρα και να τα μολύνει. Τώρα οι ερευνητές ελέγχουν για να δουν αν αυτό επηρεάζει το αν ο ιός μπορεί να ελεγχθεί από ένα εμβόλιο.

Τα εμβόλια που βρίσκονται υπό δοκιμή στοχεύουν κυρίως στην πρωτεΐνη-ακίδα, αλλά ήταν φτιαγμένα χρησιμοποιώντας παλαιότερα στελέχη του ιού.

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι παλαιότερα ευρήματα ότι η μετάλλαξη έχει κάνει τη νέα εκδοχή του ιού πιο συνηθισμένη.

Οι ερευνητές αποκαλούν τη νέα μετάλλαξη G614, υποστηρίζοντας ότι αυτή έχει αντικαταστήσει την πρώτη εκδοχή του που διαδόθηκε σε Ευρώπη και Αμερική και ονομαζόταν D614.

Ίσως να είναι και καλά νέα

Παρότι η νέα εκδοχή του ιού μεταδίδεται πιο γρήγορα δείχνοντας ότι ο ιός έχει γίνει πιο μολυσματικός, οι επιστήμονες δεν εντόπισαν στοιχεία που να δείχνουν ότι αυτό επηρεάζει τη σοβαρότητα της ασθένειας.

Αυτό μπορεί και να είναι καλό, λένε οι επιστήμονες, καθώς ο ιός ίσως να γίνει λιγότερο παθογενής.

Η ερευνητική ομάδα πήρε δείγματα ασθενών από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Όπως διαπιστώθηκε «Την 1η Μαρτίου 2020, η εκδοχή G614 ήταν σπάνια εκτός Ευρώπης αλλά στα τέλη Μαρίου η συχνότητά της αυξήθηκε παγκοσμίως».

Η νέα εκδοχή του κορωνοϊού μοιάζει να πολλαπλασιάζεται πιο γρήγορα στην άνω αναπνευστική οδό –τη μύτη και τον λαιμό- γεγονός που εξηγεί για ποιο λόγο μεταδίδεται πιο εύκολα.

Ωστόσο τεστ στο οποίο υποβλήθηκαν 1.000 ασθενείς που νοσηλεύονται στη Βρετανία έδειξαν οι ασθενείς που είχαν μολυνθεί με τον μεταλλαγμένο ιό δεν είχαν χειρότερα συμπτώματα από εκείνους που νοσηλεύονταν με την αρχική.

Με πληροφορίες από Study confirms new version of coronavirus spreads faster, but doesn’t make people sicker, by Maggie Fox, CNN