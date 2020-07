Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διαδικτυακή παρουσίαση του έργου TeleICCE

Webinar ενημέρωσης για το έργο Τeleicce – Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for In-creased Cluster Competitiveness and Employment

στα πλαίσια του προγράμματος Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/07 13:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/07 13:00

https://eap-teleicce.com/awarenessevent/

Το έργο TeleICCE προωθεί την υιοθέτηση ενός πλαισίου που επιτρέπει τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μορφών τηλεργασίας καθώς και την υιοθέτηση της ψηφιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως σημαντικού παράγοντα ενίσχυσης των επιχειρηματικών και εργασιακών δεξιοτήτων.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός επηρεάζει ανθρώπους και διαδικασίες. Η σταδιακή ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων καθώς και η ψηφιακή ενιαία αγορά παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα και τον χώρο της απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν προκλήσεις, απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας και προσαρμογή σε μια ψηφιακή παγκοσμιοποιημένη οικονομία που αναπτύσσεται επτά φορές ταχύτερα από άλλους κλάδους της οικονομίας.

Το έργο προωθεί τη χρήση:

α) καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας, μέσω πλατφορμών τηλεργασίας επιχειρήσεων με ελεύθερους επαγγελματίες

β) Καινοτόμων συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων

Το Teleicce, ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χρήση αυτών των καινοτόμων εργαλείων. Επιπλέον, αναλύει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ και ελεύθερων επαγγελματιών των γειτονικών περιφερειών Ελλάδας-Ιταλίας, αξιολογώντας την ψηφιακή τους ετοιμότητα, συμβάλλοντας στην υποστήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης διασυνοριακών επαγγελματικών ψηφιακών συνεργασιών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της παροχής στοχευμένης κατάρτισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεχούς υποστήριξης στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, στα στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας και σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων.

Ομιλητές

Φάνης Ορφανουδάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Αναπληρωτής Καθηγητής στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) με γνωστικό αντικείμενο την «Τεχνολογία και Συστήματα Υλικού και Επικοινωνιών», Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων & Ψηφιακών Μέσων και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (E.E.Y.E.M.) του Ε.Α.Π.

Νίκος Αχιλλεόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΑΠ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 25 έτη επαγγελματική εμπειρία στη ψηφιακή στρατηγική, στη διαχείριση διεθνών και εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, στη συγγραφή πολιτικών και την ανάλυση και σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων. Είναι εκπρόσωπος στην ΕΕ στην επιτροπή για τις «Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας», μέλος του RebrainGreece και ιδρυτικό μέλος τους Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δημήτρης Πανόπουλος, Aναλυτής Δεδομένων Αγοράς Εργασίας, Στέλεχος της Μονάδας Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας

Θέμα Παρουσίασης: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και σύγχρονη αγορά εργασίας

Επιχειρησιακός Συντονιστής της Εθνικής Πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE, ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Digital Innovation Hub REBRAIN_WESTERN GREECE. Επιπλέον φέτος έλαβε το ρόλο του Athens Digital Ambassador στην European Digital Society

Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενικός Γραμματέας, Επιμελητήριο Αχαΐας

Θέμα Παρουσίασης: Η Τηλεργασία και Τηλεκατάρτιση ως εργαλεία ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

Ο Θεόδωρος Τσούμπελης είναι γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου Αχαΐας από το 2012. Διπλωματούχος ηλεκτρο-λόγος μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της DYNACOMP AEBE. Μαζί με τον Μιχάλη Χρηστάκη, επίσης διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, διευθύνουν από το 1998 μία εταιρεία η οποία βρίσκεται στις 100 πρώτες εταιρείες πληροφορικής σε όλη την Ελλάδα και μέσα στην πρώτη τριάδα των επαρχιακών εταιρειών σε πανελλήνια κλίμακα.

Η εκδήλωση είναι δωρεάν και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά και στους ακόλουθους συνδέσμους την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης:

· Website link για την εκδήλωση https://eap-teleicce.com/awarenessevent/

· Youtube Link για την παρακολούθηση https://bit.ly/2WiEjPV

Το έργο συντονίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στην κοινοπραξία συμμετέχουν το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Επιχειρηματικών φορέων του Μπάρι (Istituto Formazione Operatori Aziendali (I.F.O.A.), η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Ιταλίας (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa – CNA), με συνεργαζόμενο εταίρο το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

To Teleicce χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020.