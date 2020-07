Ο Αντετοκούνμπο αποφάσισε το μήνυμα στη φανέλα του

Την απόφαση να φέρει τη λέξη «ισότητα» (equality) στη φανέλα του πήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εν όψει της επανέναρξης του NBA στο Ορλάντο, ενώ το ίδιο μήνυμα θα υπάρχει και στη φανέλα του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, πολλοί σούπερ-σταρ του NBΑ αποφάσισαν να πάρουν θέση έστω και με αυτόν τον τρόπο, στέλνοντας το μήνυμά τους κατά των διακρίσεων κάθε είδους και υπέρ της ισότητας των ανθρώπων.

Υπενθυμίζεται ότι η επανεκκίνηση της Λίγκας έχει οριστεί για τις 31 Ιουλίου.

Giannis Antetokounmpo says he will wear “equality” on the back of his jersey. His brother, Thanasis, will wear the same.

