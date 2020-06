Βίντεο: Οι Queen έγιναν γραμματόσημα

Οι Queen γιορτάζουν τα πενήντα χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση και τα Βρετανικά Βασιλικά Ταχυδρομεία αποφάσισαν να τους τιμήσουν με τον καλύτερο τρόπο, βγάζοντας στην κυκλοφορία μία σειρά από 13 γραμματόσημα.

Το σετ που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, θα περιλαμβάνει τα εξώφυλλα των πιο δημοφιλή δίσκων του συγκροτήματος, όπως το Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, News of the World, The Game, Greatest Hits, The Works και Innuendo καθώς και φωτογραφίες από συναυλίες αλλά και τις πρώτες τους ηχογραφήσεις στο στούντιο το 1974.