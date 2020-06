Βίντεο: Μπρους Σπρίνγκστιν: «Μας στοιχειώνει γενιές ολόκληρες η αμαρτία της δουλείας»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν συνεχίζει να «βγαίνει στον αέρα» και να παίζει τραγούδια, στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει καθιερώσει λόγωκορονοϊού με τίτλο «From His Home to Yours» (Από το σπίτι του στο δικό σας).Αυτή τη φορά έκανε την εκπομπή του στον ραδιοφωνικό σταθμό του Μανχάταν SiriusXM, στις 3 Ιουνίου, με μία δίωρη εκπομπή – «καταπέλτη».

Με τις εξελίξεις να τρέχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δολοφονία τουΤζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς της Μινεάπολις, ο Μπρους Σπρίνγκστιν δεν ήταν δυνατόν να μην εκφράσει την αγανάκτηση του για όσα έχουν συμβεί.

Τα τραγούδια που επέλεξε να παίξει, είχαν ως θέμα την πολιτική διαμαρτυρία και τις φυλετικές διακρίσεις.

Ο Μπρους άνοιξε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που έγραψε το 2000 και έχει τίτλο «41 Shots (American Skin)». Θέμα του είναι η δολοφονία του μετανάστη από την Γουινέα, Αμαντού Ντιαλό, από αστυνομικούς της Νέας Υόρκης.

Όπως είπε «οκτώ λεπτά είναι η διάρκεια του τραγουδιού. Τόσο χρειάστηκε ο Τζορτζ Φλόιντ για να πεθάνει, με το γόνατο του αστυνομικού από την Μινεάπολη να ‘ξεκουράζεται’ πάνω στον λαιμό του. Είναι πολύς χρόνος. Τόσο όσο εκλιπαρούσε για βοήθεια και έλεγε πως δεν μπορεί να αναπνεύσει. Η αντίδραση του αστυνομικού που τον συνέλαβε ήταν η απόλυτη σιωπή. Μετά ο Τζορτζ Φλόιντ δεν είχε σφυγμό. Και όμως ο αστυνομικός συνέχιζε να πιέζει τον λαιμό του. Αναπαύσου εν ειρήνη».

«Αυτή την στιγμή σαράντα εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι. Πάνω από 100.000 πολίτες έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό και η αντίδραση του Λευκού Οίκου είναι ανύπαρκτη. Οι Αφροαμερικάνοι πολίτες σκοτώνονται χωρίς λόγο από την αστυνομία στους δρόμους της Αμερικής. Η χώρα φλέγεται και επικρατεί χάος».

«Μας στοιχειώνει γενιές ολόκληρες η αμαρτία της δουλείας» ήταν τα λόγια του Μπρους Σπρίνγκστιν πριν παίξει το τραγούδι «Blind Willie McTell», του Μπομπ Ντίλαν.

«Παραμένει το μεγάλο άλυτο ζήτημα της αμερικανικής κοινωνίας. Το βάρος του στην συνείδηση μας μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο, μία γενιά μετά την άλλη. Aυτή η χαοτική εβδομάδα, γεμάτη βία στου δρόμους της Αμερικής, δεν έχει τέλος».

Ο Μπρους δεν μπορούσε να μην παίξει το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε ερμηνεία Μπίλι Χόλιντεϊ «Strange Fruit».

«Μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της Αμερικής. Το βίντεο από τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ αποτελεί οπτικό υλικό από λιντσάρισμα κατά τον 21ό αιώνα. Το τραγούδι «Starnge Fruit» γράφτηκε για το λιντσάρισμα δύο Αφροαμερικανών τον 20ό αιώνα.

Κατά την διάρκεια της εκπομπής ο Σπρίνγκστιν έπαιξε μέρος της ιστορικής ομιλίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο Μπέρμινχαμ της Αλαμπάμα, τον Μάιο του 1963.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη για κάθε Αμερικανό πολίτη, ανεξάρτητα από το χρώμα, την φυλή και την θρησκεία του».

Ανάμεσα στα τραγούδια που έπαιξε ο Μπρους ήταν επίσης, τα «This is America» των Childish Gambino, «Burnin’ and Lootin’» του Μπομπ Μάρλεϊ, «Who Will Survive in America» του Κάνιε Γουέστ. Από την λίστα του δεν θα μπορούσαν να λείψουν και άλλα τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος κατάγεται από την Μινεάπολη, όπως τα «Political World» και «Murder Most Foul».

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το «America (My Country, ’Tis of Thee)» σε εκτέλεση της Ορχήστρας και Χορωδίας του Αμερικάνικου Στρατού και το «In My Hour of Darkness» του Γκραμ Πάρσονς.