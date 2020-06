Βίντεο: Η επιστροφή των χορευτών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

INSIDE OUT solo | Greek National Opera Ballet | Choreography Konstantinos Rigos

Σήμερα, που οι χορευτές του Greek National Opera Ballet / Μπαλέτο ΕΛΣ επιστρέφουν στα studio για τις πρόβες τους, είναι η ώρα να μοιραστούμε μαζί σας το βίντεο που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σπίτι. Σε χορογραφία του Διευθυντή Μπαλέτου Konstantinos Rigos, οι 34 χορευτές του μπαλέτου της ΕΛΣ ερμηνεύουν το solo INSIDE OUT πάνω στη Φαντασία αρ.3 σε ρε ελάσσονα, Κ.397 Andande του Β. Α. Μότσαρτ.Today, when the GNO Ballet dancers return to studios for their rehearsals, it’s time to share with you the video they created during their stay at home. Thirty four dancers of the GNO Ballet perform the solo INSIDE OUT in choreography by the Ballet Director Konstantinos Rigos, based on W.A.Mozart’s Fantasia No. 3 in D minor, K. 397: Andante.Μέγας δωρητής ΕΛΣ / GNO lead donor Stavros Niarchos FoundationΧορηγός Μπαλέτου / Ballet sponsor Apivita

Gepostet von Greek National Opera – Εθνική Λυρική Σκηνή am Dienstag, 9. Juni 2020