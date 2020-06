Βίντεο: Η επιστροφή δύο εκ των κορυφαίων PC games όλων των εποχών

Γενικότερα στον χώρο του gaming όταν ακούει κάποιος «Remastered» (επανακυκλοφορία παλιών κλασικών παιχνιδιών με «σύγχρονα» γραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά) είναι καλό να κρατάει μικρό καλάθι, καθώς συχνά εκλαμβάνονται ως εύκολες «αρπαχτές» (και πολλές φορές όχι αδίκως). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν παιχνίδια που πραγματικά αγαπήσαμε, και θέλουμε πολύ μια ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε με αυτά, στα νέα μας συστήματα, με νέα γραφικά, νέες multiplayer δυνατότητες και άλλες αναβαθμίσεις της εποχής μας– και στην περίπτωση του Command and Conquer Remastered, από αυτή την άποψη, πρόκειται απλά για έναν θρίαμβο.

Για όσους μπορούν να μη γνωρίζουν, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 άρχισε να μεσουρανεί στο PC gaming το είδος των Real Time Strategy (RTS), χάρη σε δύο μεγάλους τίτλους: Το Command and Conquer της Westwood και τοWarcraft 2 της Blizzard. Αν και το είδος υπήρχε από πριν, με τα Dune 2 καιWarcraft 1 να αποτελούν τους «παππούδες», ήταν αυτά τα δύο παιχνίδια που έφεραν τα RTS στην κορυφή, πυροδοτώντας μια «έκρηξη» των παιχνιδιών στρατηγικής πραγματικού χρόνου. Το C&C πέραν του εξαιρετικού τουgameplay, με τις μεγάλες μάχες σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες αλλά και πιο φουτουριστικές μονάδες έμεινε στην ιστορία και για τα εντυπωσιακά του βίντεο, αλλά και για το «καλτ» σενάριό του, λόγω- σε μεγάλο βαθμό- του…αγαπημένου μας αθάνατου φαλακρού ψυχάκια αρχηγού της «Brotherhood of Nod» (των «κακών» της υπόθεσης), Kane, που εξελίχθηκε σε εμβληματική φυσιογνωμία της σειράς, καθώς, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, χάρη στα «περίεργα» του σεναρίου (από ταξίδια στον χρόνο μέχρι περίεργες εξωγήινες τεχνολογίες κ.α.), εμφανιζόταν στα περισσότερα παιχνίδια της (και κάπου εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Joe Kucan, που τον ενσαρκώνει από τότε, είναι…ίδιος όπως τον θυμάμαι 25 χρόνια πριν, τι συμβαίνει εδώ;;;!!!Βγαλμένο από τη ζωή το σενάριο λέτε; ). Λίγο μετά το C&C βγήκε το C&C: Red Alert, που πραγματευόταν ένα σενάριο εναλλακτικής ιστορίας, με τον Αλβέρτο Αϊνστάιν να ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και να βγάζει από τη μέση τον Χίτλερ σε νεαρή ηλικία- με αποτέλεσμα αντί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όπως τον ξέραμε, να έχουμε έναν μεταξύ Συμμάχων και Σοβιετικών. Το Red Alert είχε περισσότερες μονάδες, με τις δύο αντίπαλες factions να είναι πιο ισορροπημένες, ακόμα πιο εντυπωσιακό campaign, και τρομερές multiplayerδυνατότητες.