Βίντεο: Ένα άκρως επικίνδυνο μασάζ με… μπαλτάδες!

Knife massage in #Taipei… Taiwan is as famous for massages as it is for its delicious food. But did you know that there is a massage style that uses knives? Hsiao Mei Fang, the owner of Ancient Art Of Knife Therapy Education Center, located in Taipei, Taiwan, has been performing massages with knives for 13 years. First she uses a stick to loosen up the blood vessels and improve the circulation of the client, then she moves on to a massage using knives. In the midst of the massage the masseuse makes something like a burping sound, which they explain is them spitting out the bad energy they draw from the client. The cost depends on the time and masseuse, but you can get an hour starting from 1,200 Taiwan dollars. After getting our footage and doing the interview our team got massages, and the knives were much heavier than we imagined, so that the impact of each blow could be felt throughout our bodies. Our fear of the knives melted away quickly and we even found ourselves drifting off to sleep to the pleasant rhythm of the knives. (April 16th, 2017.) 台湾の美味しいグルメと並んで有名なマッサージ。しかし、包丁を使って行うマッサージがあるのをご存知だろうか。 台湾台北市にある「先天世界刀療易經晴光教育中心」のオーナー、蕭玫芳さんは13年程前から包丁マッサージを行っている。これは中国の伝統療法のひとつで「刀療」と呼ばれ、2千年以上の歴史がある。 蕭さんのお店ではまず、棒を使った運動で血流を良くし、包丁を使ったマッサージへと移っていく。途中、施術師からゲップの様な音が聞こえるが、これは 客から吸い取った悪い気を吐き出しているのだという。この包丁には特殊な加工がしてあり、怪我をしたりする心配はないとのこと。 料金は時間や施術師によっても変わってくるが、1時間1,200台湾ドルから受けられる。 取材後、取材班も体験させてもらったが、思ったよりも包丁が重く、しっかりと衝撃が体に伝わって来た。包丁への恐怖心はすぐに取れ、トントンとテンポの良い音にいつの間にか眠ってしまった程だった。(2017年4月16日撮影)