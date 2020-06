Βίντεο: Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός στη Νέα Υόρκη για κεφαλοκλείδωμα σε Αφροαμερικανό

Αστυνομικός στη Νέα Υόρκη τέθηκε σε διαθεσιμότητα την Κυριακή, 22 Ιουνίου, όταν αναρτήθηκε βίντεο στο διαδίκτυο στο οποίο φαίνεται να κάνει κεφαλοκλείδωμα σε έναν Αφροαμερικανό κατά τη διάρκεια σύλληψης.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει απαγορεύσει αυτή την πρακτική από το 1993. Όμως ο θάνατος από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από έναν λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη, έφερε στο προσκήνιο ξανά τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η αστυνομία.

«Έπειτα από μια γρήγορη έρευνα από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων, ο αστυνομικός που εμπλέκεται σε αυτό το ανησυχητικό περιστατικό στο Κουίνς, όπου φαίνεται να χρησιμοποίησε κεφαλοκλείδωμα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα», ανακοίνωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Ντέρμοτ Σι στο Twitter.

«Ενώ συνεχίζεται πλήρης έρευνα, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ήταν απαραίτητη η λήψη άμεσης δράσης», πρόσθεσε.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει πολλούς αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν έναν άνδρα που βρίσκεται στο έδαφος με το στομάχι. Ένας από τους αστυνομικούς φαίνεται να έχει το χέρι του γύρω από τον λαιμό του.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο αργά το βράδυ της Κυριακή, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

NYPD officer used an illegal chokehold on a black man this morning in Far Rockaway, NY — and only stopped because another cop realized they were being filme.

They choked him out… pic.twitter.com/SXZNnSbwDM

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 21, 2020