Ο σύμμαχος σας στην ενυδάτωση

Γλυκό και ζουμερό, το πεπόνι είναι ένα από τα αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Παρά το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν πως το πεπόνι έχει πολλές θερμίδες, στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αποκλείσετε από το καλοκαιρινό σας μενού προκειμένου να χάσετε βάρος.

*Ενυδατώνει

Όταν σκέφτεστε την ενυδάτωση, το πρώτο πράγμα που πιθανότατα έρχεται στο μυαλό σας είναι το νερό. Ωστόσο, για να ενυδατωθεί αποτελεσματικά και σωστά, το σώμα σας χρειάζεται περισσότερα από αυτό – χρειάζεται και ηλεκτρολύτες, όπως κάλιο. Το πεπόνι αποτελείται κατά περίπου 90% από νερό και περιέχει επίσης κάλιο, αποτελώντας μια εξαιρετική τροφή για την ενυδάτωσή σας.

*Ενισχύει την υγεία του δέρματος

Η κατανάλωση πεπονιού μπορεί να ενισχύσει την υγεία του δέρματος λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C (36,7 mgr βιταμίνη C ανά 100 γραμμάρια). Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C είναι σημαντική για τη σωστή παραγωγή κολλαγόνου, μιας σημαντικής δομικής πρωτεΐνης που είναι ζωτικής σημασίας για την επιδιόρθωση και τη συντήρηση του δερματικού ιστού. Επιπλέον, επειδή η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, μερικές έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να προστατεύσει το δέρμα από τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος.

*Μειώνει την αρτηριακή πίεση

Γενικά, μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις. Πιο συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι μια δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και η επαρκής πρόσληψη καλίου μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Επειδή το πεπόνι είναι πλούσιο σε κάλιο, μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

*Βελτιώνει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος

Το πεπόνι περιέχει φυτικές ίνες, μια θρεπτική ουσία που είναι γνωστή για τη βελτίωση της πεπτικής λειτουργίας. Η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών επιβραδύνει την αύξηση του σακχάρου στο αίμα και προάγει την υγεία του εντέρου και την ανάπτυξη των «καλών» βακτηρίων του εντέρου, ενώ παράλληλα μας κρατάει χορτάτους για περισσότερη ώρα.

*Προστατεύει τα μάτια

Το πεπόνι περιέχει δύο ισχυρά αντιοξειδωτικά: λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αυτές οι καροτινοειδείς ενώσεις είναι γνωστές για την ενίσχυση της υγείας των ματιών και την πρόληψη της απώλειας όρασης που σχετίζεται με την ηλικία. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν αυτά τα αντιοξειδωτικά, όπως το πεπόνι, μπορεί να υποστηρίξει τη σωστή λειτουργία των ματιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας.