Super League: Ντέρμπι σε Τούμπα και ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα των πλέι οφ

Έπειτα από απουσία τριών και πλέον μηνών, η Super League επέστρεψε το τριήμερο 6, 7 και 8 Ιουνίου με τις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής των Play Off και των Play Out. Στην πρεμιέρα των Play Off, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα αφενός στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον απόηχο των δικαστικών «μαχών» ανάμεσα στους δύο συλλόγους, αφετέρου στο Ολυμπιακό Στάδιο και το αθηναϊκό ντέρμπι, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον – ταλαιπωρημένο από την επικείμενη αποχώρηση του Γιώργου Δώνη – Παναθηναϊκό.

Οι αγώνες αρχικά διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο της προστασίας μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Νίκες για Αρη και Πανιώνιο

Ωστώσο, τα νέα κρούσματα που εντοπίσθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, οδήγησαν τις συναρμόδιες Αρχές να αναβάλουν την αναμέτρηση της ομώνυμης ομάδας με τον Ατρόμητο, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Ατρόμητος, Λάρισα και Αστέρας Τρίπολης θα διεκδικήσουν την πρωτιά στα Play Out, με τους Θεσσαλούς να υποδέχονται τους Αρκάδες. Η ακριτική ομάδα χρειάζεται απραίτητα το «τρίποντο» καθώς, μετά την αφαίρεση των 12 βαθμών, η διαφορά από τον προτελευταίο Παναιτωλικό μειώθηκε στον έναν μόλις βαθμό. Ο σύλλογος του Αγρινίου κοντράρεται με τη Λαμία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Play Off:

Σάββατο 6 Ιουνίου

Άρης – ΟΦΗ 3-1

Κυριακή 7 Ιουνίου

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία των Play Off:

1. Ολυμπιακός 66 53-9

2. ΠΑΟΚ 52 50-23

3. ΑΕΚ 51 42-22

4. Παναθηναϊκός 44 35-23

5. Άρης 37 41-33 (1)

6. ΟΦΗ 34 36-38 (4)

—————————————————–

*** Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 7 βαθμών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Play Out:

Σάββατο 6 Ιουνίου

Γήπεδο Πανιωνίου ΓΣΣ, Πανιώνιος – ΝΠΣ Βόλος 1-0

Κυριακή 7 Ιουνίου

Ξάνθη Arena, Ξάνθη – Ατρόμητος ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

19:15 AEL FC Arena, Λάρισα – Αστέρας Τρίπολης

Δευτέρα 8 Ιουνίου

20:00 ΔΑΚ Λαμίας, Λαμία – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία των Play Out:

7. Ατρόμητος 32 31-36

8. Λάρισα 30 28-33 (4)

9. Αστέρας Τρίπολης 30 33-37 (1)

10. Λαμία 27 19-33 (3, -14)

11. ΝΠΣ Βόλος 27 23-43 (3, -19)

12. Ξάνθη 18 21-32

13. Παναιτωλικός 17 20-42

14. Πανιώνιος 14 17-45

—————————————————–

*** Ο Πανιώνιος άρχισε τη σεζόν με -6 βαθμούς. Η Ξάνθη έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 12 (7+5) βαθμών.