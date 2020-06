Σταμάτης Φασουλής για «Just the2of Us»: «Το σόου αυτό με έβγαλε από την κατάθλιψη»

Συνέντευξη την εφημερίδα Reallife παραχώρησε ο Σταμάτης Φασουλής, ο οποίος απάντησε μεταξύ άλλων και σε όσους κρίνουν αρνητικά την απόφασή του να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του Just the 2of Us.

Και εσένα σε περιέλαβαν κάποιοι για την επιλογή σου να είσαι να είσαι στην κριτική επιτροπή του Just the 2of Us. Ξέρεις πως υπάρχει έντονη γκρίνια έτσι δεν είναι;

Δεν την ξέρω, όχι και αρνούμαι να τη μάθω. Δε με αφορά τι μπορεί να λέει ο καθένας. Να κοιτάξουν την… τύφλα τους. Το σόου αυτό με έβγαλε από την κατάθλιψη που είχα όλο το διάστημα της καραντίνας. Θέλω να δουλεύω, θέλω να βγαίνω από το σπίτι μου, θέλω να υπάρχω στο θέαμα που μου έλειψε, θέλω να έχω επαφή με κόσμο, θέλω να κοιτάω μπροστά και πίστεψέ με δε θα κάτσω να ασχοληθώ με μικρότητες και σχόλια κάποιων.

Θέλεις να μου πεις ότι ο τάδε κύριος που πάει στη δουλειά του το πρωί, σκέφτεται μα γιατί να κάνει talent show ο Φασουλής; Πρώτον, είχα ξανακάνει και δεύτερον, δεν το λέει κανένας εκτός από κάποιους, που όμως, δε με αφορούν.