Η προσπάθεια «επανεκκίνησης του τουρισμού» σε 3 πράξεις

της Δρ. Γιώτας Πάντου

Δρ Αρχαιολογίας – Ξεναγού – Ιδρύτριας του Pelion Culture

Στις 26 Ιουνίου, κυκλοφορεί η νέα καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Θα υπάρχει παντού στις πύλες εισόδου της χώρας που ανοίγουν από την 1η Ιουλίου. Ως κεντρικό μήνυμα της νέας αυτής προσπάθειας επιλέχθηκε στα αγγλικά η φράση: «Εnjoy your stay and stay safe» (Απολαύστε τη Διαμονή σας και Μείνετε Ασφαλής).

Εκτός του ότι η επανάληψη της ίδιας λέξης (stay) αποτελεί κακοφωνία, ο ταξιδιώτης που θα διαβάσει το μήνυμα δεν θα μείνει απλά στην Ελλάδα. Θα κάνει διακοπές, θα ζήσει αυτό που περίμενε και ονειρευόταν για μήνες.Με τον χαιρετισμό «Εnjoy your stay» καταφέρνουμε να υποβαθμίσουμε το επίπεδο των διακοπών του από εμπειρία σε απλή διαμονή. «Εnjoy your stay» είναι κάτι που ο επισκέπτης θα ακούσει από τον υπάλληλο υποδοχής του ξενοδοχείου του. Εφόσον ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, οφείλουμε σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε επικοινωνία μας με τον επισκέπτη, να του θυμίζουμε το brand μας και όχι μόνο να συναντάμε, αλλά και να ξεπερνάμε τις προσδοκίες του.

Αν μην τι άλλο, λοιπόν, ας του δηλώσουμε πως τώρα είναι στην Ελλάδα: «EnjoyGreece and stay safe». Ή ας του θυμίσουμε τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εδώ: «Enjoy your vacation and stay safe». Ή έστω «Enjoy Greek summer and stay safe» ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μια συνέχεια στο αφήγημα από την καμπάνια της Marketing Greece στην καμπάνια της ΓΓΠΠ.