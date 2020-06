To «Οσα Παίρνει ο Ανεμος» επέστρεψε με εξήγηση του ιστορικού πλαισίου

Το «Οσα Παίρνει ο Ανεμος», επέστρεψε στο HBO Max, μερικές μέρες μετά την προσωρινή απόσυρση από την πλατφόρμα. Η νέα υπηρεσία streaming απέσυρε την ταινία σε σκηνοθεσία του Βίκτορ Φλέμινγκ από το 1939, μετά τις έντονες κριτικές για «ωραιοποίηση» του προπολεμικού Νότου, με την υπόσχεση να επαναφέρει το αριστουργηματικό φιλμ στην ταινιοθήκη με επιπρόσθετο, επεξηγηματικό υλικό και καταδίκη στις ρατσιστικές διακρίσεις.

Η ταινία επέστρεψε στην λίστα επιλογών του HBO Max την Τετάρτη, με την συνοδεία δυο νέων βίντεο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Variety. Το πρώτο είναι ένα βίντεο διάρκειας 4:26 λεπτών με ομιλήτρια την παρουσιάστρια του δικτύου TCM (Turner Classic Movies) και ανεξάρτητη ερευνήτρια ταινιών, Ζακλίν Στούαρτ, η οποία εξηγεί ότι η απεικόνιση των μαύρων στην ταινία ήταν αμφιλεγόμενη ακόμα και το 1939.

Παρόλο που ο παραγωγός Ντέιβιντ Ο. Σέλτζνικ υποσχέθηκε στην Αφροαμερικανή κοινότητα ότι η ταινία θα ήταν ευαίσθητη ως προς τις ανησυχίες τους, η Στούαρτ παραδέχεται ότι το τελικό αποτέλεσμα περιγράφει τον προπολεμικό Νότο «ως έναν κόσμο με χάρη και ομορφιά, χωρίς να αναγνωρίζει την ωμότητα του συστήματος της κατοχής δούλων, στον οποίον βασίζεται αυτός ο κόσμος».

Επιπλέον, τονίζει στην εισαγωγή ότι οι μαύροι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην ταινία δεν επιτρεπόταν να παραβρεθούν στην πρεμιέρα της ταινίας στην Ατλάντα και ότι δεν επέτρεψαν στην Χάτι ΜακΝτάνιελ (Μάμι) να καθίσει μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της κατά την διάρκεια της τελετής των Οσκαρ το 1940, παρόλο που κέρδισε το βραβείο Β Γυναικείου και μάλιστα έγραψε ιστορία στον θεσμό καθώς ήταν η πρώτη Αφροαμερικανή που τιμήθηκε με το χρυσό αγαλματίδιο.

Η δεύτερη προσθήκη είναι μια ωριαία συζήτηση που ονομάζεται «Η περίπλοκη κληρονομιά του ”Οσα Παίρνει ο Ανεμος”» (“The Complicated Legacy of ‘Gone With the Wind’) που μαγνητοσκοπήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου του TCM τον Απρίλιο του 2019 με συντονιστή τον συγγραφέα και ιστορικό Ντόναλντ Μπογκλ.

Η αφαίρεση του «Οσα Παίρνει ο Ανεμος» από το HBO Max ενόχλησε πολλούς Συντηρητικούς, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου Ντοναλντ Τραμπ.