Ο -μέτοχος της Λίβερπουλ- ΛεΜπρόν Τζέιμς πανηγυρίζει το πρωτάθλημα

Όταν το καλοκαίρι του 2011 πήρε το 2% των μετοχών της Λίβερπουλ αντί 6.5 εκατομμυρίων λιρών, σίγουρα είχε στην άκρη του μυαλού του ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθεί γι’ αυτή του την απόφαση.

Εννέα χρόνια μετά, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξέρει ότι η επένδυσή του έχει εκτοξευθεί, αισθάνεται πλέον “δεμένος” με τους Reds και το βράδυ της Πέμπτης (25/6) πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Παρακολούθησε την αναμέτρηση της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι και στο φινάλε πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στο Twitter γράφοντας “Πρωταθλητές της Premier League. Πάμε Λίβερπουλ” βαζοντας και το hashtag You Will Never Walk Alone.