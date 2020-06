Το Μεγαλείο της Ελληνικής Γλώσσας και οι Αγγλισμοί των Ελλήνων

του Κωνσταντίνου Τζάνου

Δρ. Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διερωτώμαι πάρα πολλές φορές ποια Ελληνική γλώσσα διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία εδώ και αρκετά χρόνια. Διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα που έχει τις ρίζες της στη Αρχαία Ελληνική ή «Grenglish». Grenglish είναι μια γλώσσα Ελλήνων μεταναστών σε Αγγλόφωνες χώρες που δεν κατάφεραν να μάθουν τα Αγγλικά – και πολλοί δικαιολογημένα – και μιλούν Ελληνικά ανακατωμένα με παραμορφωμένες Αγγλικές λέξεις.

Ακούμε από μετανάστες: Αερίστας– Irish ( Ιρλανδός) αλαβέτα – elevator (ανελκυστήρας) μπάνκα – bank (τράπεζα) μπάσι – bus (λεωφορείο) μπασκέτα – basket (καλάθι) μπιλοζίρια – below zero temperature (θερμοκρασία κάτω από το μηδέν) κάρο – car (αυτοκίνητο) καρπέτο – carpet, (χαλί) λέκι – lake (λίμνη) μαρκέτα – market (αγορά), και πολλά άλλα ενός μεγάλου λεξιλογίου.

Ενώ είμαστε αρρωστημένα λάτρεις των αρχαίων μας προγόνων και καμαρώνουμε για τα επιτεύγματα τους σαν γύφτικα σκεπάρνια, και ενώ είμαστε υπερήφανοι για τη γλώσσα μας – πολλές φορές χρησιμοποιώντας ανόητα επιχειρήματα – εδώ και αρκετά χρόνια πολλοί Έλληνες γράφουν και μιλούν σε μια γλώσσα που μοιάζει με Grenglish.

Για παράδειγμα, διαβάζουμε τις ευρύτατα διαδομένες ανοησίες:

Η Ελληνική γλώσσα με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ′ αυτήν δεν υπάρχουν όρια.

Η ελληνική γλώσσα φαίνεται ότι στο επόμενο διάστημα θα κυριαρχήσει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς αποδείχθηκε ότι εξαιτίας της ακριβολογίας που τη διακρίνει οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές νέας προχωρημένης τεχνολογίας αναγνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ως νοηματική, διότι οι έννοιες, οι καταστάσεις που περιγράφουν οι ελληνικές λέξεις, απεικονίζονται στις οθόνες των νέας τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

O Τζον Σκάλι, πρόεδρος της Apple, είπε : «Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει να αναπτύξει τη δημιουργικότητα της, να εισαγάγει καινούργιες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες από όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει… πρόκειται για μια εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων». Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν ύστερα από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.

Στην Ελλάδα σήμερα, όπου να πέσουν τα μάτια μας, σε πινακίδες καταστημάτων, σε διαφημίσεις μέσα σε τράπεζες και στον ΟΤΕ, στις εφημερίδες– έντυπες και ηλεκτρονικές – στα περιοδικά – δεν γνωρίζω για τα σχολικά βιβλία – βλέπουμε μια γλώσσα διάσπαρτη με Αγγλισμούς. Βέβαια μπορεί να είναι φυσικό να δανειζόμαστε από τα Αγγλικά ορολογία της τεχνολογίας και της επιστήμης όπου δεν είναι εύκολη η μετάφραση στα Ελληνικά. Αλλά οι Έλληνες σήμερα Αγγλίζουν εκεί που υπάρχουν καθαρά τέλειες Ελληνικές λέξεις. Λες και το κοινό δεν καταλαβαίνει πλέον Ελληνικά, αλλά είναι φωστήρες στα Αγγλικά, ή οι Αγγλισμοί εμπλουτίζουν τη γλώσσα του ομιλητή, ή αυτού που γράφει.

Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο – και αυτό με έσπρωξε να γράψω αυτό το άρθρο – με τον τίτλο «Ο Ερντογάν φλερτάρει με θερμό επεισόδιο: Η Άγκυρα ασκεί πρέσινγκ σε Ελλάδα και Κύπρο εν μέσω πανδημίας». Οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν πλέον την λέξη «πίεση», αλλά καταλαβαίνουν το πρέσινγκ; Σε ποιους απευθύνεται ο αρθρογράφος; Παρενθετικά, στα Αγγλικά η σωστή έκφραση είναι ασκεί pressure, όχι ασκεί pressing.

Παραθέτω λίγα άλλα παραδείγματα – θα μπορούσε κανείς να γράψει βιβλίο.

– Ο τσαμπουκάς μπορεί να «πουλάει» για μερικά δευτερόλεπτα, σαν τζάμπα θέαμα, αλλά ευρέως, στην πραγματική ζωή και την πολιτική στάση, απηχεί πολύ λιγότερο από όσο ενστικτωδώς πολλοί νομίζουμε, των media μηδέ εξαιρουμένων.

-Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του ALPHA έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης, με το λαμπερό event να παρουσιάζουν η Ελένη Μενεγάκη με τον Αντώνη Σρόιτερ.

-Για μένα επίσης είναι αρνητικό το γεγονός ότι χάνεται το μομέντουμ δηλαδή υπάρχει στη κοινωνία η αντίληψη ότι, «ορίστε ρε παιδιά μέχρι και οι τρανς έλυσαν τα προβλήματά τους».

-Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η επιστολή που υπογράφουν 471 φοιτητές του Αριστοτελείου … η κατάσταση που επικρατεί στο campus του Ιδρύματος…

–Πρέσινγκ Ντάισελμπλουμ για λύση απόψε.

–Ο λόγος του Βαρουφάκη είναι αδιανόητος και αφόρητος για την τρέχουσα διάταξη και τους φαν της… η εκπληκτικά συντονισμένη και επαναλαμβανόμενημηντιακή δολοφονία του… πέραν του οικονομολογικού “modest proposal”, της δράσης του και του λόγου του ως ΥΠΟΙΚ…επιμένει στην αντιπρόταση ενός φεντεραλισμού, των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης»…εντοπίζεται στα εθνικά κοινοβούλια με κυριαρχία (sovereignty), μιλά για μια δημοκρατική φεντεραλιστική Ευρώπη… πως η Ε.Ε. θα οδηγήσει σε έναν φεντεραλισμό όπου οι λαοί θα έμπαιναν στο μπλέντερ …Μιλά θετικά για ένα «μπλέντερ εθνικών ταυτοτήτων» (”put into the blender of identity creation″).

Φαίνεται ότι οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν πλέον την λέξη οπαδοί και καταλαβαίνουν το φανς. Δεν καταλαβαίνουν την λέξη κυριαρχία και τους δίνεται η εξήγηση στα Αγγλικά – sovereignty. Τους δίνεται η εξήγηση τουμπλέντερ εθνικών ταυτοτήτων με το«put into the blender of identity creation».

–Lifting στη βιτρίνα, «restart» στη δομή της ΝΔ εν όψει και της ΔΕΘ.

-Γαλάζιο θερινό πρέσινγκ με φόντο τις… κάλπες.

–ERT: H διαδικασία αδειών τηλεοπτικών καναλιών δεν έχει φθάσει το deadlineτης.

-Στην ίδια εκπομπή σε λίγα λεπτά αργότερα:… δεν είναι success story…Εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Λευτέρης Κρέτσος: συνεχίζουμε το momentumτων μεταρρυθμίσεων.

–Το Ποτάμι κάνει κάστινγκ για βουλευτές.

-Το Ποτάμι ξεκίνησε το κάστινγκ και ψάχνει υποψήφιους.

-Η ΝΔ επικαλείται διαρκώς το ισχυρότερο ιστορικό χαρτί της, τον ιδρυτή της…..Τρίτον, είχε αίσθηση πολιτικο-ιστορικού timing για ρήξεις.

–Όπως ακούσατε την ομιλία μου στο μαρτυρικό Κομμένο της Άρτας.. Κάνουμε λοιπόν κινήσεις συντονισμένες .. αλλά θα εξαρτηθεί και από το πότε θα εκτιμήσουμε εμείς ότι είναι το κατάλληλο timing.

-Πώς μπορεί να πείσει η Αριστερά ότι της αξίζει το ιστορικό momentum;

-Και συνολικά η έκβαση αυτών των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στο 2017 κρίνουν το πρώτο σοβαρό crash test των ... Εάν το κόμμα το Βιλντερς έρθει πρώτο θα ενισχύσει την παρούσα αφήγηση πως δηλαδή το ευρωπαϊκό status quo πηγαίνει σε μια μάχη με την αναβιώσασα λαϊκιστική δεξιά, κάτι που αποτυπώνει και το παρόν zeitgeist. …..Flash back: Πόσο έχει πραγματικά αλλάξει η «ανοιχτή» και «ανεκτική» Ολλανδία;

-Αυτό πάντως που φαίνεται να ενοχλεί και τους δύο, αν και δηλώνουν πως δεν είναι media junkies, είναι η προβολή που έχει στα ΜΜΕ ο Βίλντερς.

-Πρώην δήμαρχος: Και εσάς που παρά τις προσωπικές σας απώλειες και ζημιές ήρθατε να μας παρηγορήσετε και να δώσετε εσείς κουράγιο σε εμάς. Respect.Σας είμαι για πάντα υπόχρεος που σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες αποδειχθήκατε αληθινοί φίλοι. Respect & Gratitude…Ευχαριστώ που δε “ψαρώσατε’’ και δε σας “ψαρέψανε’’ με hate farming.

–Από το live των Δημήτρης Τάσαινας & Soul Vibrators για τα γενέθλια του ”It′s a Βίλατζ” τον περασμένο Ιούλιο…. Φέτος, το It′s a Βίλατζ υποδέχεται το δεύτερο φθινόπωρό του στην Κυψέλη.. το Βίλατζ (όπως το αποκαλούν εν συντομία οι σταθεροί θαμώνες του) θα φιλοξενήσει δημιουργικούς καλλιτέχνες και μοναδικά πάρτυ, σε μια μεγάλη γιορτή που θα περιέχει από μουσική (liveκαι μη) και παιχνίδια μέχρι παραστάσεις stand up comedy, νέες γεύσεις καιcocktails στο μενού και πολλές εκπλήξεις για τους παρευρισκόμενους.

–Resist ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ: Τα κινήματα συντονίζονται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις…αλλά και η πρωτοβουλία free salonika…

-Κοινή Εκδήλωση ΑΠΘ και «SOSTE το νερό» ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού ύδρευσης της Θεσσαλονίκης.

-Διαφήμιση του ΟΤΕ: Back to school…

Θαήθελαπαράπολύναμάθωτιπερισσότεροεκφράζουνταπρέσινγκ, momentum, timing, event, modest, proposal, sovereignty, μπλέντερεθνικώνταυτοτήτων, lifting, deadline, φανς, κάστινγκ, Respect, Gratitude, hate farming, live, βίλατζ, back to school,καιτόσεςάλλεςΑγγλικούρεςπουδενεκφράζουνοιαντίστοιχεςΕλληνικέςλέξεις.Καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες τι σημαίνουν αυτά τα μαργαριτάρια, ή αυτοί που τα χρησιμοποιούν απευθύνονται σε ένα “εκλεκτό” κοινό;

Ελπίζω το φαινόμενο να είναι ένας σουσουδισμός που θα περάσει, όπως πέρασε και η εποχή που το δημοτικό τραγούδι και οι Ελληνικοί χοροί ήταν για τους χωριάτες – εκτός βέβαια εάν το πέρασμα αυτής της εποχής οφείλεται στο ότι οι χωριάτες έγιναν “βίλαντζαρς” κι ανέβηκαν οι μετοχές τους.

Πώς συμβιβάζεται να κοβόμαστε για το μεγαλείο της γλώσσα μας ενώ συγχρόνως την μετατρέπουμε σε ένα είδος Grenglish.

Θα κλείσω με ένα απόσπασμα από ομιλία του Οδυσσέα Ελύτη τον Νοέμβριο του 1979, σε Έλληνες μετανάστες στη Στοκχόλμη, μετά την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ της Σουηδικής Ακαδημίας για το έργο του, και ελπίζω οι Έλληνες στην Ελλάδα που Αγγλίζουν να αντιληφθούν ότι η γλώσσα μας«κουβαλάει την ψυχή του λαού μας κι όλη του την ιστορία και όλη του την ευγένεια».