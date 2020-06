Μάιλι Σάιρους: Τραγουδώντας σε άδειο στάδιο…

Η Μάιλι Σάιρους τραγούδησε την επιτυχία του 1965 των Beatles «Help!», στο άδειο από κόσμο στάδιο Ρόουζ Μπολ της Πασαντίνα, στην Καλιφόρνια, το Σάββατο 27 Ιουνίου, συμμετέχοντας στη συναυλία «Παγκόσμιος Στόχος: Ενωμένοι για το Μέλλον μας».

«Για μένα η μαγεία της συναυλίας είναι να μοιραζόμαστε και να γιορτάζουμε την μουσική μαζί. Περιστοιχισμένοι από κόσμο που μας μεταδίδει την ενέργεια του! Κατά την διάρκεια της πανδημίας ερχόμαστε πιο κοντά με ένα διαφορετικό τρόπο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με στόχο να διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν πρόσβαση στις λύσεις για τον τερματισμό της πανδημίας» έγραψε σε ανάρτηση της στο Twitter, η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς της Disney, Χάνα Μοντάνα.

Και συνέχισε λέγοντας, «Αφιέρωσα αυτήν την παράσταση σε όλους όσοι εργάζονται ακούραστα για δοκιμές, θεραπείες και εμβόλια, έτσι ώστε όλοι μας να μπορούμε να συναντηθούμε σε μέρη όπως αυτό το άδειο γήπεδο. Ανυπομονώ να είμαστε ξανά μαζί».

Την ώρα που τραγουδούσε στεκόταν πάνω στην τελεία από το θαυμαστικό που συνόδευε την λέξη «Help!» και είχε στηθεί στον χλοοτάπητα του σταδίου, ενώ δεν δίστασε να δώσει μια πιο κάντρι εκτέλεση στο τραγούδι των Beatles, με έμφαση στον στίχο «And now my life has changed in oh so many ways/My independence seems to vanish in the haze» (Και τώρα η ζωή μου έχει αλλάξει με τόσους πολλούς τρόπους / Η ανεξαρτησία μου φαίνεται να χάνεται στην ομίχλη).

Στη συνέχεια, συνομίλησε με την ομάδα ακτιβιστών Global Citizen προκειμένου να συζητήσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στις περιθωριοποιημένες κοινότητες, καθώς και τις πρόσφατες διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο.