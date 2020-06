Έξαλλη η Παππά με την Σπυροπούλου: «Με ενόχλησε και με πληγωσε»

Η Χριστίνα Παππά το μεσημέρι της Τετάρτης μίλησε στην εκπομπή «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα» και μεταξύ άλλων απάντησε στις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η δήλωση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου που έφερε την απάντηση της ηθοποιού ήταν η εξής: «Δεν νομίζω ότι η Χριστίνα Παππά είχε κακή πρόθεση που με είπε αφελή. Την ξέρω την Χριστίνα, την έχω καλέσει και πολλές φορές στην εκπομπή. Όταν μια μέρα ήταν πιο moody, ερχόταν μου έβγαζε μια πιο ευαισθησία. Είμαι σίγουρη ότι εκείνη τη μέρα ξύπνησε και δεν πήγαιναν καλά τα μαγαζιά της, ήθελε να εκφράσει ένα παράπονό της που δεν είχα πάει στο σούσι. Δεν τίθεται θέμα, τώρα μου έστειλε μήνυμα να πάω στη Μύκονο στο σπίτι της».

Η Χριστίνα Παππά θέλοντας να απαντήσει στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είπε: «Επειδή τόσο καιρό νομίζουν πως εγώ είχα κάποιο θέμα με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Την Κωνσταντίνα εγώ σε μια δύσκολη στιγμή, όταν χώρισε από μια μεγάλη σχέση και την είχαν κάνει πέρα, τη θεώρησα αδύναμη και ήμουν μαζί της. Είχα πάρει και τον κ. Λάτσιο να τη βάλει στον ΑΝΤ1 στο Dancing. Προσπάθησα και τη στήριξα με όσες γνωριμίες έχω. Από εκεί που η Κωνσταντίνα με έπαιρνε 100 φορές την ημέρα τηλέφωνο, δε μου λέει ούτε καλημέρα… Τη στιγμή που εγώ όντως είχα ανοίξει ένα μαγαζί στη Μύκονο και είχα ανάγκη να με στηρίξουν οι φίλοι μου. Φίλοι μου λέω εγώ τώρα. Δεν ήρθε ποτέ. Επειδή έχω και μια υπερηφάνεια, πήρα μία, πήρα δύο. Και επειδή στα μαγαζιά είναι και ο Νίκος Κοκλώνης συνεργάτης και επειδή η Σπυροπούλου είναι στο Just the 2 of Us, θεώρησα σωστό να κάνουμε κάτι.

Την προηγούμενη εβδομάδα την κάλεσα και στη Μύκονο να τη φιλοξενήσω. Τόσο χαζή είμαι. Χαζή όμως. Τελικά εγώ είμαι η πιο αφελής από όλους. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τη φιλία μου. Είμαι κυρία με –κ κεφάλαιο στις σχέσεις με όλους εσάς. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ κανέναν. Bασικά και με ενόχλησε και με πλήγωσε η δήλωση της Κωνσταντίνας. Εγώ δεν είμαι μια γυναίκα που τα έχει βρει έτοιμα. Ούτε μου έχει δώσει κανείς το βήμα στην τηλεόραση, ούτε καμία εκπομπή. Τα έχω κάνει μόνη μου, έχω παλέψει μόνη μου και με πιάνει το παράπονο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να λέει για τη δουλειά μου. Τελείωσε το θέμα. Ειλικρινά τα έχω χάσει. Στενοχωριέμαι επειδή πιστεύω σε ανθρώπους που λάθος πιστεύω. Αντί να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους αυτό που περνάμε τόσο καιρό, μήπως μας κάνει χειρότερους. Εγώ πάντως τη διαφήμιση δεν τη χρειάζομαι. Τα μαγαζιά μου πάνε πολύ καλά. Να ναι καλά η Κωνσταντίνα δεν πειράζει. Όπως της είχα γράψει σε ένα μήνυμα, “όλα εδώ πληρώνονται. Ο Θεός βλέπει και κρίνει”. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο» είπε η Χριστίνα Παππά.