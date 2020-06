Χαρτορίχτρες, έγκλημα και τραγωδία στην Ελλάδα του 2020

του Αθανάσιου Γκότοβου

τ. Καθηγητή Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

f men define situations as real, they are real in their consequences (W. I. Thomas)

Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες… Να δω πού χάνεσαι όλες τις νύχτες…

Ότι η ζωή του ανθρώπου δεν είναι τόσο τετραγωνισμένη, όσο θα την ήθελε ο κλασικός ορθολογισμός, είναι κοινός τόπος. Ότι ο ορθολογισμός προσκρούει συχνά σε όρια, ακόμη και με τα δικά του μέτρα, φαίνεται καθαρά από την καθημερινή εμπειρία. Κάποτε δίνει λύσεις σε τεχνικά ζητούμενα, σε άλλα αδυνατεί να δώσει, ενώ απλά υπόσχεται ότι στο μέλλον θα βρει την απάντηση για θέματα που εκκρεμούν. Η καταπολέμηση της ασθένειας που προκαλεί ο κορωνοϊός είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα, αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν και ζητήματα όπου ο ορθολογισμός είναι εκτός θέματος. Ούτε μπορεί, ούτε και του ζητούμε να αποτελέσει πυξίδα για την οργάνωση της δράσης μας, ειδικά στον συναισθηματικό τομέα. Αφήστε που υπάρχουν διάφοροι «ορθολογισμοί», διαφορετικοί τρόποι δηλαδή να φανταστεί το μέλος μιας ανθρώπινης κοινότητας τι είναι «λογικό». Και ακόμη περισσότεροι να φανταστεί τι είναι «ωραίο» ή «σωστό».

Η κουλτούρα είναι η μήτρα από την οποία πηγάζουν τα «λογικά», τα «ωραία» και τα «σωστά» στον ανθρώπινο κόσμο. Και παρά την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογία και τις «αγορές», η κουλτούρα στον πλανήτη δεν είναι μία, αλλά πολλές και διαφορετικές.