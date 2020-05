Βίντεο: Τζούλια Ρόμπερτς: Διασημότητες δίνουν τους λογαριασμούς τους σε γιατρούς για μια ημέρα

Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Χιου Τζάκμαν, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και άλλες διασημότητες, συνεργάζονται με τον επιδημιολόγο και διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών των Ηνωμένων Πολιτειών δρ Αντονι Φάουτσι, για την καμπάνια #PassTheMic.

Κάθε σταρ που συμμετέχει στην καμπάνια θα παραδίδει τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε έναν επαγγελματία από τον χώρο της υγείας και ειδικό στην θεραπεία του κορονοϊού, ώστε να μοιραστεί σημαντικές, επιστημονικές πληροφορίες για τον ιό και να μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους θα περιοριστεί η εξάπλωσή του, σύμφωνα με το συνοδευτικό βίντεο.

Η καμπάνια ξεκινά την Πέμπτη 21 Μαΐου και ο πρώτος λογαριασμός που θα χρησιμοποιήσει ο εμπνευστής της, είναι της Ρόμπερτς. Το #PassTheMic θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Οι Κόνι Μπράιτον, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Μπίζι Φίλιπς, Ρίτα Γουίλσον και Ρόμπιν Ράιτ βρίσκονται ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα δώσουν τους λογαριασμούς τους στο Instagram, Facebook και Twitter στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής ενάντια στον COVID-19, τους ειδικούς σε θέματα υγείας και οικονομίας.

Το #PassTheMic, το οποίο ανακοινώθηκε την Τετάρτη, είναι μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας της ONE (One World Campaign) και καλεί σε παγκόσμια κινητοποίηση για τον κορονοϊό με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων και οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμών και επιπλέον την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, σε περίπτωση που η πανδημία επιστρέψει με ένα δεύτερο κύμα.