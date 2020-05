Βίντεο: «The Great», η σειρά που ξεπερνά κάθε προσδοκία

Προκλητική πολυτέλεια, σκηνές υψηλής αισθητικής και απόλυτης σκληρότητας -συχνά ακόμη και στην ίδια σεκάνς- εκπληκτικής ομορφιάς και φρίκης, χάρης και παραλογισμού, που σε κάποιους πιθανώς θυμίσουν φευγαλέα κάτι από την ιδιοσυγκρασία της «Ευνοούμενης» του Λάνθιμου, σε άλλους κάτι από την «Μαρία Αντουανέτα« της Σοφία Κόπολα, με θέμα τη ζωή της τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας.

Μία από τις χαρακτηριστικής στιγμές είναι όταν η νεαρή Αικατερίνη πηγαίνει στο μέτωπο για να εμψυχώσει τους Ρώσους στρατιώτες οι οποίοι θυσιάζονται σε έναν μάταιο πόλεμο με τη Σουηδία. Ντυμένη με το βαρύτιμο φόρεμα της το οποίο είναι στολισμένο με γούνα -και τα δερμάτινα γάντια της- φτάνει αμήχανη στο πεδίο της μάχης, μέσα στη λάσπη και τα πτώματα κρατώντας, ένα μεγάλο κουτί γεμάτο μικρά, κομψά μακαρόν τα οποία σκοπεύει να προσφέρει στους τραυματίες. Όταν στέκεται μπροστά από έναν άνδρα ο οποίος είναι μέσα στο αίμα και του προτείνει να πάρει γλυκό, εκείνος σηκώνει ελαφρά το χέρι λέγοντας, έχω χάσει τα δάχτυλα μου. Ω, λυπάμαι πολύ, του απαντά. Απλά θα το βάλω στο στόμα σου. Η Αικατερίνη εμφανίζεται ως η ανίδεη, προστατευμένη αριστοκράτισσα, η οποία πρακτικά δεν έχει γνώση του αληθινού κόσμου και ανεβαίνει στην εξουσία πατώντας σε ένα βουνό νεκρών Ρώσων.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναρίου με την «Ευνοούμενη», Τόνι ΜακΝαμάρα υπογράφει τη νέα σειρά «The Great», δίνοντας τη δική του ερμηνεία για την ιστορία της αυτοκράτειρας της Ρωσίας, Μεγάλης Αικατερίνης.

Τα 10 επεισόδια παρακολουθούν, όχι με τον τυπικό τρόπο μίας τηλεοπτικής βιογραφίας, την πορεία της Μεγάλης Αικατερίνης έως την κατάκτηση του θρόνου και την πολυετή παραμονή της σε αυτόν, εστιάζοντας στα ερωτικά σκάνδαλα και τις δολοπλοκίες της αυτοκρατορικής αυλής.

Τους δύο βασικούς ρόλους μοιράζονται η Ελ Φάνινγκ (The Neon Demon, Maleficent, Super 8) και ο Νίκολας Χουλτ (The Favourite, Mad Max: Fury Road, About A Boy) ως σύζυγος της αυτοκράτορας Πέτρος.

Η πολυαναμενόμενη σειρά, που είναι μία μεγάλη παραγωγή της Paramount, έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα, από την Cosmote TV, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Hulu, με όλα τα επεισόδια να προβάλλονται back to back και από το Cosmote Series HD (Σάββατο 16/5, 22.00).

Τα γυρίσματα έγιναν σε ένα κτίριο στην καρδιά του Ανατολικού Λονδίνου που μεταμορφώθηκε σε ευφάνταστο σκηνικό της Ρωσίας του 18ου αιώνα -ευφάνταστο, καθώς η παραγωγή θέλησε να κινηθεί πέρα από μία «αναπαραγωγή» τύπου Βερσαλίες ή χειμερινών ανακτόρων στην Αγία Πετρούπολη.

Από τις πολυτελείς αίθουσες χορού μέχρι τα χρυσά φύλλα στα κηροπήγια και τις βαμμένες με χρυσό 300 καρέκλες, η ταινία ξεπερνά σκηνογραφικά κάθε προσδοκία, καθώς δίνει σημασία και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.