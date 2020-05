Βίντεο: Η σπουδαία έκθεση για την Πομπηία δωρεάν online

Η δημοφιλέστερη περιοδική έκθεση του Βρετανικού Μουσείου κατά την τελευταία δεκαετία, με τίτλο «Life and Death in Pompeii and Herculaneum», που παρουσιάστηκε το 2013, ανεβαίνει δωρεάν στο facebook και το κανάλι του Μουσείου στο Youtube στις 20 Μαΐου (ώρα 22:00).

Η περιήγηση (διάρκειας 88 λεπτών), που είχε προβληθεί με επιτυχία και σε κινηματογραφικές αίθουσες, επιχειρεί μέσα από τα 250 εκθέματα (μεταξύ αυτών και ανθρώπινα σώματα) -ορισμένα εκ των οποίων ταξίδεψαν πρώτη φορά εκτός Ιταλίας-, ένα ταξίδι 2000 ετών.

Όταν το 79 μ.Χ. μέσα σε 24 ώρες καταστράφηκαν ολοσχερώς οι δύο πόλεις στον κόλπο της Νάπολης, στην ακμάζουσα περιφέρεια της Καμπανίας, η Πομπηία και το Ερκουλάνουμ από την φονική έκρηξη του Βεζούβιου.

Συντηρημένες κάτω από την τέφρα, οι πόλεις βρισκόταν θαμμένες για περισσότερα από 1.700 χρόνια. Η ανακάλυψή τους προσέφερε μία μοναδική εικόνα της καθημερινής ζωής, στις συνήθειες και στον τρόπο ζωής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους μέχρι τους ιδιωτικούς χώρους των κατοικιών.