Βίντεο: Queen: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Φρέντι Μέρκιουρι δωρεάν online

Οι Queen παρουσιάζουν την Παράσκευή, 15 Μαΐου, στο κανάλι τους στο Youtube, τη συναυλία που έδωσαν το 1992 με τίτλο «Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness», στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, με στόχο την οικονομική ενίσχυση του Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στην μάχη κατά του COVID-19. Το live streaming της συναυλίας αρχίζει στις 21:00 ώρα Ελλάδος και θα είναι διαθέσιμο για τις επόμενες 48 ώρες. Για κάθε δολάριο δωρεάς, κατά τη διάρκεια του streaming, η Google, μητρική εταιρεία του YouTube, θα δωρίζει 2 δολάρια, στο πλαίσιο συγκέντρωσης χρημάτων του Google/YouTube UN Foundation. Η συναυλία είχε γίνει την Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών, στις 20 Απριλίου του 1992, πέντε μήνες μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι από AIDS. Τα μέλη του συγκροτήματος, Μπράιαν Μέι, Ρότζερ Τέιλορ και Τζον Ντίκον, έπαιξαν τις μεγάλες επιτυχίες των Queen μαζί με τους Ντέιβιντ Μπάουι, Ρότζερ Πλάντ, Τόνι Αϊόμι, Τζέιμς Χέτφιλντ, Σιλ, Τζωρτζ Μάικλ, Έλτον Τζον, Αξελ Ρόουζ και Λάιζα Μινέλι. Στη σκηνή έκαναν επίσης την εμφάνιση τους οι Metallica, U2, Def Leppard, Guns N’ Roses και Spinal Tap.

MICK HUTSON VIA GETTY IMAGES Στάδιο Γουέμπλεϊ, Λονδίνο, Δευτέρα 20 Απριλίου 1992.

Τα έσοδα από τη συναυλία συνετέλεσαν στη δημιουργία του Mercury Phoenix Trust, το οποίο έχει κάνει δωρεές άνω των 20 εκατ. δολαρίων σε εκατοντάδες δράσεις σε 57 χώρες, για τη στήριξη στον αγώνα κατά του AIDS.

Παρά το γεγονός πως η πανδημία του κορονοϊού υποχρέωσε τους Queen και τον Άνταμ Λάμπερτ να αναβάλλουν για την επόμενη χρονιά την περιοδεία τους με τίτλο, «Rhapsody», οι Μπράιαν Μέι, Ρότζερ Τέιλορ και Άνταμ Λάμπερτ, δεν έμειναν άπραγοι το διάστημα που βρίσκονταν σε καραντίνα.

Στα τέλη Απριλίου, ηχογράφησαν μία νέα εκτέλεση του τραγουδιού «We Are the Champions», αλλάζοντας αυτή την φορά τον τίτλο σε «You Are the Champions», προκειμένουν να συγκεντρώσουν χρήματα για τον οργανισμό, «COVID-19 Solidarity Response», του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.