Οι Queen αφιέρωσαν το ιστορικό «We Are The Champions» σε γιατρούς και νοσηλευτές (βίντεο)

Μέλη του θρυλικού συγκροτήματος «Queen», μαζί με τον τραγουδιστή Άνταμ Λάμπερτ παρουσίασαν στο κοινό μια νέα εκδοχή του «We Are The Champions», αφιερωμένη σε όσους βρίσκονται στην 1η γραμμή της μάχης με τον κορωνοϊό.

Το τραγούδι συνοδεύει οπτικό υλικό με γιατρούς και νοσηλευτές να μάχονται με την πανδημία κορωνοϊού ανά την υφήλιο και αντί για «We Are The Champions» (Εμείς είμαστε οι πρωταθλητές) ονομάζεται «You Are The Champions» (Εσείς είστε οι πρωταθλητές).

«Όπως οι γονείς μας, οι παππούδες και οι προπαππούδες μας πολέμησαν στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, αυτοί οι γενναίοι πολεμιστές της 1ης γραμμής είναι οι νέοι πρωταθλητές μας», ανέφερε ο κιθαρίστας Μπράιαν Μέι, σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ, που η κόρη του είναι γιατρός στο Λονδίνο, τόνισε πως «ως πατέρας ενός γιατρού στην 1η γραμμή» είναι «πολύ ενήμερος για τη ζωτικής σημασίας δουλειά που κάνουν καθημερινά όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να σώσουν εμάς και την κοινωνία μας».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα έσοδα θα διατεθούν στο ταμείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον COVID-19, που παρέχει εφόδια σε επαγγελματίες υγείας ανά την υφήλιο και υποστηρίζει τη δημιουργία εμβολίου για τον κορωνοϊό.

Δείτε το βίντεο: