Βίντεο: Μέριλιν Μονρόε, η σχέση με τους Κένεντι και ο «δολοφόνος» της

Η ζωή της έχει εξιτάρει εκατομμύρια κόσμο ανά τα χρόνια…

Μπορεί να έχουν περάσει 58 χρόνια από τον θάνατο της Μέριλιν Μονρόε, αλλά ο θρύλος γύρω από το όνομά της, «ζει και βασιλεύει».

Πολλά έχουν ακουστεί για τη σχέση της με τους αδερφούς Κένεντι και τώρα ένα νέο βιβλίο, έρχεται ξανά να ταράξει τα νερά, αποκαλύπτοντας άγνωστα συνταρακτικά περιστατικά.

Σύμφωνα λοιπόν με μια νέα βιογραφία της Μέριλιν Μονρόε, το διαχρονικό σύμβολο του σεξ, είχε μείνει έγκυος είτε από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, είτε από τον αδερφό του, Ρόμπερτ Κένεντι και έκανε έκτρωση, λίγες μόλις εβδομάδες πριν βρεθεί νεκρή στο σπίτι της, από υπερβολική δόση χαπιών.

Επίσης, όπως αναφέρεται στο καινούριο βιβλίο για τη ζωή της αξέχαστης σταρ, του Fred Lawrence Guiles με τίτλο «Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe», η Μέριλιν Μονρόε είχε πέσει σε κατάθλιψη που ο Μπόμπι Κένεντι δεν άφηνε τη γυναίκα του Έθελ για χάρη της. Ένα απόσπασμα του βιβλίου δημοσιεύθηκε το Σάββατο από τη The Daily Beast.

Ένας δημοσιογράφος που εργάστηκε για τον εκπρόσωπο Τύπου της Μονρόε, τον Arthur P. Jacobs, δήλωσε ότι στις 20 Ιουλίου 1962, η ηθοποιός εισήχθη κρυφά στο Cedars of Lebanon Hospital στο Λος Άντζελες για να τερματίσει μια εγκυμοσύνη.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Guiles, είχαν περάσει τρεις μήνες από την τελευταία της συνάντηση με τον Τζον Κένεντι, από τον οποίο «απομακρύνθηκε» και «μόνο λίγες εβδομάδες» από την τελευταία της συνάντηση με τον Ρόμπερτ, ο οποίος τότε ήταν ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ.

Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με βεβαιότητα εάν η Μονρόε είχε μείνει έγκυος από έναν από τους αδελφούς Κένεντι, καθώς εκείνη την περίοδο έβλεπε και άλλους άντρες, όπως αναφέρει το βιβλίο.

Η Μέριλιν Μονρόε ήταν τρελά ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Κένεντι

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της στις 4 Αυγούστου 1962, η Μονρόε τηλεφώνησε στον Ρόμπερτ Κένεντι, με τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τρελά ερωτευμένη. «Εάν είχε πράγματι τερματίσει μια εγκυμοσύνη, δεν έχουμε κανέναν τρόπο να γνωρίζουμε αν του το είπε ή όχι», γράφει ο συγγραφέας. «Αυτό που ξέρουμε είναι ότι φαίνεται να είχε βυθιστεί σε μια βαθιά κατάθλιψη», προσθέτει.

Η Μέριλιν Μονρόε ήταν τόσο απελπισμένη, που αποφάσισε να επισκεφθεί έναν ψυχίατρο, τον Dr. Ralph Greenson, τον οποίο έβλεπε καθημερινά εκείνο το καλοκαίρι.

Κάποια στιγμή, η Μονρόε είχε βγει για δείπνο στο αγαπημένο της εστιατόριο, La Scala, στο Μπέβερλι Χιλς με τη γραμματέα της, τον εκπρόσωπο Τύπου της Πατ Νιούκομπ και τον ηθοποιό Πίτερ Λόφορντ, που ήταν κουνιάδος του JFK και του RFK. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Μπόμπι(Ρόμπερτ) Κένεντι, ο οποίος είχε κάνει ένα ταξίδι στην Καλιφόρνια με τη γυναίκα και τα παιδιά του, βρισκόταν στο ίδιο δείπνο.

Εκείνο το βράδυ, η Monroe «φάνηκε νευρική» – προφανώς επειδή αισθάνθηκε πως ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν ψυχρός απέναντί της. «Ο Μπόμπι είχε κυριαρχήσει στην αισθηματική ζωή της μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα των δυόμισι μηνών και το πιθανότερο είναι πως είχε φέρει την Εθελ και την οικογένειά του στα Δυτικά, για να τον βοηθήσουν να απαλλαγεί από αυτό το λάθος», γράφει ο Guiles και συνεχίζει:

«Η Μέριλιν είχε παρασυρθεί σε μια μη ρεαλιστική αντίληψη της κατάστασης – πιστεύοντας ότι ο Μπόμπι ήταν, κατά κάποιο τρόπο, στη διάθεσή της. Τώρα η οικογένεια των Κένεντι την έστελνε στη θέση της… Αν ένιωσε ότι δεν υπήρχε ούτε στο ελάχιστο η πιθανότητα μιας πραγματικά σοβαρής σχέσης με τον Μπόμπι – αυτό σίγουρα θα βοηθούσε στην εξήγηση της νευρικότητάς της το απόγευμα εκείνης της Παρασκευής».

Ο Guiles γράφει επίσης ότι ο Μπόμπι Κένεντι φρόντισε να τονίσει σε ένα σημείωμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι αυτός και η οικογένειά του πέρασαν το Σαββατοκύριακο στο Gilroy της Καλιφόρνια αρχικά και εν συνεχεία στο Σαν Φρανσίσκο. Προφανώς ήθελε πολύ να καταγραφεί ότι δεν ήταν πουθενά κοντά στο Λος Άντζελες, εκεί που η Μονρόε πέθανε εκείνο το Σάββατο, 4 Αυγούστου 1962.

Η επίσημη αιτία θανάτου της Μέριλιν Μονρόε, ήταν «πιθανή αυτοκτονία» λόγω υπερβολικής δόσης βαρβιτουρικών χαπιών. Η Μονρόε ήταν μόλις 36 ετών. Τις δεκαετίες μετά το θάνατό της, οι φήμες για συνωμοσία που συνδέεται με τους Κένεντι οργίαζαν…

«Ήξερα πάντα ποιος σκότωσε τη Μέριλιν Μονρόε»

Το 2017, πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από την εποχή του Κένεντι, αποκάλυψαν ότι το 1964 το FBI ερευνούσε για βδομάδες μια πληροφορία από ένα συγγραφέα αναφορικά με τη σχέση του Μπόμπι Κένεντι με τη Μονρόε, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία που συνέδεαν την οικογένεια Κένεντι με τον θάνατό της.

Οι εικασίες για τη σχέση της Μονρόε με τον JFK διογκώθηκαν όταν εκείνη του τραγούδησε «Happy Birthday» σε ένα γκαλά στο Madison Square Garden τον Μάιο του 1962.

Μια διάσημη φωτογραφία που τραβήχτηκε στο σπίτι του παραγωγού κινηματογράφου Arthur Krim δείχνει τους αδελφούς Κένεντι μαζί με τη Μέριλιν Μονρόε. Πρόκειται για τη μόνη γνωστή εικόνα των Κένεντι -είτε μαζί, είτε χώρια- με την ηθοποιό. Η φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε από τον φωτογράφο του Λευκού Οίκου Cecil Stoughton, είχε κρατηθεί μυστική μέχρι το 2010, οπότε και κυκλοφόρησε.

Ο βιογράφος της Μονρόε, Τζέιμς Σπάντα, είπε στο περιοδικό PEOPLE ότι δεν πιστεύει πως οι Κένεντι είχαν εμπλακεί στο θάνατό της. Παρόλα αυτά, «ήταν πολύ σαφές ότι η Μέριλιν είχε σεξουαλικές σχέσεις και με τον Μπόμπι και με τον Τζακ», δήλωσε ο Σπάντα, ο οποίος αναφέρει ότι η Μονρόε γνώρισε τον JFK το 1954 από τον Λόφορντ. Όταν ο Τζον Κένεντι την βαρέθηκε, «την έκανε πάσα στον αδερφό του», σύμφωνα με το PEOPLE.

Η μοναδική φωτογραφία που έχει τραβηχτεί με τη Μέριλιν Μονρόε και έχει βγει στη δημοσιότητα, με τα αδέλφια Κένεντι

Εκείνη την εποχή, κυκλοφορούσαν οι φήμες, πως τη νύχτα του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε, κρυφά μικρόφωνα στο σπίτι της κατέγραψαν έναν καβγά μεταξύ του Μπόμπι Κένεντι, του Λόφορντ και της Μονρόε. Οι θεωρίες συνωμοσίας λένε ότι ο Μπόμπι Κένεντι μπορεί να σκότωσε τη Μονρόε προκειμένου να την εμποδίσει να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση τους.

Τέτοιες αποκαλύψεις πιθανότατα θα είχαν προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις προεδρικές προσδοκίες του, ενώ ταυτόχρονα θα είχαν καταστρέψει την προεδρία του JFK, σύμφωνα με τις θεωρίες που ακούγονται. Ο Σπάντα είπε στο PEOPLE ότι «δεν μπορεί παρά να υπήρχε» μια συγκάλυψη που συνδέεται με τους Κένεντι. Ο συγγραφέας δεν πιστεύει ότι οι Κένεντι είχαν κάποια σχέση με το θάνατό της, αλλά πως η οικογένεια ήταν αποφασισμένη να «κουκουλώσει» τις σχέσεις των αδελφών με τη Μέριλιν Μονρόε.

«Οι Κένεντι δεν θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν να βγει κάτι τέτοιο στη δημοσιότητα, καθώς αυτό θα μπορούσε να είχε ρίξει τον Πρόεδρο. Αλλά η κάλυψη που είχε σχεδιαστεί για να αποτρέψει οποιονδήποτε από το να ανακαλύψει ότι η Μέριλιν είχε στενή σχέση με την οικογένεια Κένεντι, παρερμηνεύτηκε ως συγκάλυψη του ότι εκείνοι τη δολοφόνησαν», έγραψε ο Σπάντα.

Ο δεύτερος σύζυγος της Μονρόε, ο θρύλος των Yankees, Τζο ΝτιΜάτζιο, κατηγόρησε τους Κένεντι για το θάνατο της πρώην συζύγου του: «Όλοι οι Κένεντι ήταν δολοφόνοι γυναικών. Πάντα όμως θα ξεφεύγουν από αυτό. Και σήμερα, και αύριο και σε εκατό χρόνια από τώρα» , είχε δηλώσει ο Ντι Μάτζιο στον βιογράφο Δρ. Ροκ Ποζιτάνο, συγγραφέα του «Dinner with DiMaggio: Memories of a American Hero». Ο ίδιος, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ήξερα πάντα ποιος τη σκότωσε, αλλά δεν ήθελα να ξεκινήσω μια επανάσταση σε αυτήν τη χώρα. (Η Μέριλιν) μου είπε ότι κάποιος θα την «καθαρίσει» , αλλά δεν το είπα σε κανέναν… Οι Κένεντι τη φάγανε την καημένη μου Μέριλιν. Δεν ήξερε τι ήταν αυτό που τη βρήκε».

Ο Ποζιτάνο αργότερα είπε στο PEOPLE ότι προσπάθησε να αποσαφηνίσει τα λεγόμενα του ΝτιΜάτζιο, που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν πως ο ίδιος ισχυρίζεται ότι οι Κένεντι ήταν πίσω από τον θάνατό της. «Αυτό που εννοούσε, όπως το κατάλαβα, ήταν ότι η εμπλοκή της με τη… φατρία των Κένεντι την έφερε σε μια θέση, που ήταν πολύ επικίνδυνη τόσο για την ψυχική, όσο και για τη συναισθηματική της υγεία… Δεν πίστευε ότι ήταν καλοί άνθρωποι για να είναι κοντά της…».