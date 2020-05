Τώρα που το Αμερικανικό Όνειρο έφυγε νωρίς

του Ηλία Θερμού Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Εδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Εξωτερική Πολιτική

Chicago 1929 -30. Συσσίτια κάποια από αυτά όπως το συγκεκριμένο το χρηματοδοτούσε ο Αλ Καπόνε. United States,, National archives. Washington, . (Photo by: Photo12/Universal Images Group via Getty Images)

Το New Deal του προέδρου Ρούσβελτ έδωσε νέα πορεία κατεύθυνσης στην Αμερική και αυτή η εποχή ως τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε η μεγάλη παρακαταθήκη του έθνους που την οδήγησε στη μεγάλη νίκη και τον θρίαμβό της εναντίον της φασιστικής απειλής από τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Το New Deal υποσχόταν έναν νέο κόσμο χωρίς φόβο και καταπίεση που θα πρωτοστατούσε στη διατήρηση της ειρήνης στον κόσμο με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών. Όμως, μετά τον θάνατο του Ρούσβελτ, που στην κηδεία του στις 14 Απριλίου 1945 τον συνόδευσαν 300.000 κόσμου, χάθηκε μαζί του και ο κοσμοπολιτισμός του αμερικανικού ιδεώδους καθώς ο επαρχιώτης Τρούμαν από το Μιζούρι τον διαδέχονταν στην προεδρία.

Παρέλαση στη Νέα Υόρκη των μελών του πληρώματος Enola Gay, του αεροσκάφους που έριξε την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα .15 Απριλίου 1946. (Photo by Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images)

Όμως, η κυβέρνηση που τον διαδέχθηκε έκανε τις επιλογές της Ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης και της υπεράσπισης των παγκόσμιων συμφερόντων της ως υπερδύναμη. Αυτή ήταν διαφορετική επιλογή από εκείνη του προέδρου Ρούσβελτ.

Έτσι, όπως λέει ο Γουίλιαμ Άπλαν Γουίλιαμς, “οι Η.Π.Α. έπρεπε να ενδώσουν στη“Μεγάλη Ψευδαίσθηση”, δηλαδή τη γοητευτική πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να δρέψουν τα οφέλη της αυτοκρατορίας χωρίς να πληρώσουν το κόστος που συνεπάγεται και χωρίς να παραδεχθούν την αυτοκρατορία τους.”

Ο Andrew J. Bacevich, καταλήγει στο βιβλίο του Η Αμερικανική Αυτοκρατορία, ως εξής: “Αν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής επιθυμούν να εμμένουν στην άποψη ότι οι Η.Π.Α. δεν αποτελούν αυτοκρατορία – υπερασπίζοντας τους μύθους περί αμερικανικής αγνότητας ή τις ψευδαισθήσεις για την αποκάλυψη των μυστικών της ιστορίας – απλώς θα αυξήσουν την πιθανότητα να δώσουν λάθος απαντήσεις. Και σε μια τέτοια πιθανότητα έγκειται όχι μόνο η κατάρρευση της αμερικανικής αυτοκρατορίας, αλλά και ο μεγάλος κίνδυνος για αυτό που ήταν γνωστό ως Αμερικανική Δημοκρατία.”

Έτσι, η κρίση της πανδημίας του Covid-19,μας επιτρέπει να δούμε τις σημερινές τραγικές αδυναμίες της Αμερικής και να αναζητήσουμε τις διαχρονικές πολιτικές που φέρνουν στο προσκήνιο αυτή την κρίση, του κοινωνικού κράτους και της μαζικής ανεργίας, και να μας προσγειώσουν σε έναν κόσμο με ρεαλισμό, μακριά από ιδεοληψίες και αυταπάτες, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη.

