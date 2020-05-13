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Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Συγκροτήθηκε σε σώμα ο Σύνδεσμος Ειδικευμένων Γιατρών

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Συγκροτήθηκε την Τρίτη 5 Μαίου 2020 σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΥ ΑΧΑΙΑΣ (Σ.ΕΙ.Μ.Ε.Α).

Πρόεδρος. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ/Δ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Αντιπρόεδρος. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΜΑΡΑΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Γενικός Γραμματέας. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Ταμίας. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Μέλη. 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ. 2. ΜΑΡΙΑ ΣΚΩΚΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

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