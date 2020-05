Σπάικ Λι: Η νέα ταινία του στο Netflix (και ένα φιλμάκι για τη Νέα Υόρκη)

Την πρεμιέρα της νέας ταινίας του με τίτλο «Da 5 Bloods» στις 12 Ιουνίου από το Netflix ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο twitter ο Αμερικανός σκηνοθέτης και ακτιβιστής Σπάικ Λι, δίνοντας στη δημοσιότητα για πρώτη φορά και την επίσημη αφίσα.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, το «Da 5 Bloods» είναι η ιστορία τεσσάρων Αφροαμερικανών βετεράνων που επιστρέφουν στο Βιετνάμ για να βρουν τον πρώην αρχηγό της ομάδας τους κι έναν θαμμένο θησαυρό. Οι άνδρες αυτοί έχουν να αναμετρηθούν τόσο με ανθρώπινες όσο και με φυσικές δυνάμεις, καθώς αντιμετωπίζουν τα σπαράγματα της ανηθικότητας του πολέμου στο Βιετνάμ.

Παίζουν οι Τσάντγουικ Μπόσμαν («Black Panther»), Τζόναθαν Μέιτζορς, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Ντελρόι Λίντο και Κλαρ Πίτερς.

Here Iz Da Teaser Poster For Da 5 BLOODS. The New Spike Lee Joint Will Drop Globally On NETFLIX-Friday June 12th. Please Check It Out. PEACE And LOVE,Spike @strongblacklead @netflixfilm pic.twitter.com/C832EkGorS

— Spike Lee (@SpikeLeeJoint) May 7, 2020