«Πράσινο φως» για επανέναρξη της Super League στις 6-7 Ιουνίου

Το πρωί της Τετάρτης (27/5), η Κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως», μετά την οριστικοποίηση των σχετικών πρωτοκόλλων που θα πρέπει να τηρηθούν και η επανέναρξη της Super League είναι πλέον οριστική.

Το Σαββατοκύριακο, 6-7 Ιουνίου, επαναρχίζει η δράση στη Superleague. Η διοργανώτρια Αρχή είχε λάβει ήδη την απόφαση εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο περίμενε να οριστικοποιηθεί η επανέναρξη του πρωταθλήματος με έγκριση της Κυβέρνησης.

Την Πέμπτη (28/5) θα πραγματοποιηθεί Δ.Σ. στη Λίγκα, μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να γίνει η κλήρωση των πλέι άουτ, αλλά και ο ορισμός των πρώτων αγωνιστικών.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου της η Super League ενημερώνει:

«Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28/05/2020 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Κλήρωση αγώνων Play Out. Ορισμός αγώνων Play Off & Play Out.

2/ Διάφορα».