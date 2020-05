Μάγκυ Χαραλαμπίδου: «Καλό μήνα» στο twitter, με τον πιο «καυτό» τρόπο

View this post on Instagram

Λατρεύω το Μάιο! 😍 Χαρουμενο μήνα παιδιά! Να μας πάνε όλα κατ ευχή! ❤️Να βγούμε απο αυτή τη δοκιμασία δυνατοί και ανεπηρέαστοι αρνητικά!🙏 Μακάρι! Τι ωραίο που θα ήταν αν με ένα μαγικό 🌸 τρόπο επιστρέφαμε στη κανονική μας κανονικότητα άμεσα κ δυνατα κ όχι σταδιακά χωρίς να έχουμε άλλες επιπτώσεις στην υγεία αλλά και στην οικονομία!Αυτό όμως είναι σενάριο από άλλο έργο σίγουρα όχι αυτό που ζει ο πλανήτης μας 🌏! Οπότε πάμε να το "ζήσουμε"! Τι ωραία λέξη! Μεγάλη η αξία της! Και καλούμαστε κ πρέπει να τη προστατέψουμε για να ζήσουμε εμείς κ οι αγαπημένοι μας 💋 Χαμόγελα λοιπόν αισιοδοξία υπομονή επιμονή και "μια εμπειρία ακόμα λοιπόν" που λέει και το γνωστό ελληνικό άσμα του 😀 φίλου μου @lepa_official! 😍 😉 Σαν σήμερα πέρσι μόλις είχα φτάσει στο εκπληκτικό @royalmarminbay του αγαπημένου μου φίλου Αθηναγόρα @athinagoras_andriadakis_ στην πανέμορφη Ελούντα! Θεε μου τι όμορφο μέρος τι μαγικό location! Α ρε Κρήτη με τα ωραία σου❤️🙏Ελλαδιτσα μου σε αγαπω 🧡 μείνε ενωμένη και δυνατή και όλα θα τα ξεπεράσεις! 😍 #elounta #menoume_spiti 😙πρέπει να αλλάξει και το #slogan #vgainoumeexwsigasiga #coronavirus #goodmorning #happymay #may