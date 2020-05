Οι επιπτώσεις του Covid-19 και οι άξονες στρατηγικού σχεδιασμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

της Νατάσας Πανδή

Ερευνήτριας στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στον τομέα της Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης

Με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων για τον έλεγχο της διασποράς, η αγγλική αεροπορική εταιρεία Flybe ήταν από τις πρώτες εταιρείες που αναγκάστηκε να εξέλθει από την αγορά. Η TUI κατάφερε να πάρει χρηματοδότηση 1,8 δις ευρώ από την Γερμανία για την αντιμετώπιση της νέας κρίσης διασφαλίζοντας έτσι ένα «μαξιλαράκι» ρευστότητας εντός του ομίλου εν γένει, όχι μόνο του γερμανικού τμήματος. Η Easyjet διασφάλισε χρηματοδότηση 600 εκατ. στερλίνων από το κυβερνητικό πρόγραμμα εταιρικής χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης Covid (CCFF). Η Emirates ήδη παρουσίασε τα προληπτικά μέτρα εφαρμογής εντός του αεροσκάφους και του αεροδρομίου που συμβάλλουν στην υγεία και ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού. Η Jet2 ανακοίνωσε τη πρώτη πτήση της για εξωτερικό 17/06/2020. Στο νοτιοανατολικό μέτωπο της Ασίας, τη δεύτερη σημαντικότερη οικονομία της περιοχής, οκτώ αεροπορικές εταιρείες (Bangkok Airways Pcl , Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Thai Lion Air, Thai Vietjet Air, Thai Smile, NokScoot and Nok Airlines Pcl) βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση για χρηματοδότηση ύψους 770 εκατομμυρίων δολαρίων (USD) . Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την πρόθεση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την εθνικοποίηση των αεροπορικών εταιρειών σε ζωτικούς τομείς και την δυνατότητα διάσωσή τους, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της EURACTIV.

Ωστόσο, κάποιες χώρες/περιοχές δεν έχουν εσωτερική αγορά για να υποστηρίξουν αυτό το μοντέλο τουρισμού. Αναμένεται όμως να αναδειχθούν νέοι προορισμοί στους οποίους η σημασία της καλής υγείας και της ευεξίας θα αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης για τον τουρισμό (συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών δραστηριοτήτων, εμπειριών κτλ). Το ταξιδιωτικό κοινό που αναμένεται ότι θα επανέλθει πιο σύντομα ανήκει αφενός σε νεαρές ηλικίες και ομάδες που ταξιδεύουν για περιπέτεια (adventure travellers) που «αψηφούν» περισσότερο το ρίσκο, και αφετέρου οι ομάδες με υψηλότερα εισοδήματα (hign income travellers) που μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τις ειδικότερες συνθήκες ταξιδιού. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα της Tripadvisor, το 53% θα αναζητήσει την ποιότητα στις διακοπές (quality for money) έναντι της χαμηλότερης τιμής (low cost), ενώ το 70% θα προτιμήσει να οργανώσει το ταξίδι από νώρις και όχι την τελευταία στιγμή.

Σε αυτό το πλαίσιο επαναπροσδιορισμού της επόμενης ημέρας και επανεκκίνησης στην τουριστική βιομηχανία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού κάλεσε σε διεθνή διάλογο και συνεργασία την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα να καταθέσουν άμεσα προτάσεις και εφαρμόσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης προκειμένου να γίνει ομαλότερη η μετάβαση στην «επόμενη μέρα». Οι λύσεις αυτές διακρίνονται στις κατηγορίες: α) Healing for people, β) Healing for prosperity και γ) Ηealing for destinations, και είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους για τον σχηματισμό προτάσεων και στρατηγικών τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (UNWTO, United Nations World Tourism Organisation 2020) και ειδικότερα τους 4 παρακάτω: